इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए अखरोट का सेवन, फायदा की जगह पहुंच सकता है नुकसान

Walnuts Eating Side Effects in Hindi: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है उन्हीं में से एक है अखरोट. जिसे दिमाग की सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. रोजाना इसके सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. क्योंकि इसमें अखरोट में विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम, और एंटी-ऑक्सीडेंट, विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं. जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इतने फायदे होने के बाद इसके कुछ नुकसान भी हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

अखरोट खाने के नुकसान- (Akhrot Khane Ke Nuksan)

1. स्किन रैशेज-

कुछ लोगों को अखरोट के अधिक सेवन से स्किन रैशेज होने का खतरा भी बढ़ सकता है. इसके छिलके में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा पर लाल रैशेज पैदा कर सकते हैं. अगर आपको इस तरह का कुछ भी स्किन पर नजर आ रहा है तो इसके सेवन से बचें.

2. सांस-

अखरोट का ज्यादा सेवन करने से सांस संबंधी समस्या हो सकती है. अखरोट से छाती में खिंचाव या फिर सांस लेने में तकलीफ का अनुभव हो सकता है.

3. मुंह के छाले-

अखरोट की तासीर गर्म होती है. अगर आप जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करते हैं तो मुंह के छाले हो सकते हैं.

4. अल्सर-

अखरोट खाने से पेट में गर्मी बढ़ सकती हैं. जिससे अल्सर की समस्या हो सकती है. इसलिए अगर आपको पहले से ये समस्या है तो आप इसे खाने से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)