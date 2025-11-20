भीगे हुए चने का पानी पीने से क्या फायदा होता है? अगर पी लिया तो शरीर को मिलेंगे 4 बड़े फायदे

Chana Pani Benefits: चना दाल, सब्जी, सलाद, चाट और कई तरह के स्नैक्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इसका पानी पिया है? सिर्फ चना ही नहीं, इसका पानी भी सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद है. इसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं चने का पानी पीने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं और किन लोगों को जरूर पीना चाहिए यह पानी.

चना पानी वजन घटाने के लिए अच्छा है?

एनर्जी: चने में प्रोटीन, आयरन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं. इसका पानी पीने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल सकती है और पूरे दिन कमजोरी महसूस नहीं होती है. शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए इस पानी का सेवन किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: अगर रात को ये खा लिया तो कभी नहीं पड़ेगी डॉक्टर की जरूरत, जानिए इस जादुई चीज के फायद

पाचन: चने का पानी पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, अपच और कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है. सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पेट को साफ रखा जा सकता है और पाचन तंत्र को बेहतर किया जा सकता है.

वजन: चने का पानी मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करवा सकता है, जिससे भूख कम लग सकती है और वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो यह एक प्राकृतिक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह भी काम कर सकता है.

स्किन: चने के पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की गंदगी को अंदर से साफ करने में मदद कर सकते हैं, जिससे चेहरे पर चमक आ सकती है और पिंपल या दाग-धब्बे कम किए जा सकते हैं. नियमित रूप से इस पानी का सेवन करने से त्वचा को स्वस्थ और ग्लोइंग बनाया जा सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)