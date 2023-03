Chaitra Navratri 2023: जानिए कब से शुरू हो रही हैं चैत्र नवरात्रि, देखें तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत के दौरान क्या खाएं, क्या नहीं

Chaitra Navratri 2023: कब से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि के व्रत, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, जानें व्रत में क्या खाएं, क्या न खाएं, यहां देखें Vrat Recipe

चैत्र नवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं ( What should be eaten and what should not be eaten during the fast of Chaitra Navratri)

चैत्र नवरात्रि के व्रत में 9 दिनों के व्रत के दौरान आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है. इन दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी चीजों का सेवन करने की मनाही होती है. इन दिनों जो लोग व्रत रखते हैं वो फलाहारी खाना खाते हैं. फल और व्रत में खाए जाने वाली चीजें. इसके साथ ही आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है. क्योंकि आप पूरा दिन व्रत रखते हैं और बहुत सी चीजों का सेवन नहीं कर पाते इसलिए आपको ऐसी चीजों को खाना चाहिए जिससे आपको एनर्जी मिले और आप थका हुआ महसूस न करें. आप चाहें तो फल और उनके जूस का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा दही और दूध से बनी चीजों को भी व्रत के दौरान खाया जाता है.

चैत्र नवरात्रि 2023 तिथि/घटस्थापना मुहूर्त ( Chaitra Navratri 2023 Date/ Ghat Sthapana Muhurat):

इस बार चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri 2023) के पर्व की शुरूआत इस वर्ष 22 मार्च 2023, मंगलवार से हो रही है और इनका समापन 30 मार्च 2023 को होगा. आखिरी दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च 2023 को सुबह 6 बजकर 29 मिनट से शुरू होकर सुबह 7 बजकर 40 मिनट कर रहेगा. इस शुभ मुहूर्त के दौरान भक्तजन माता की पूजा-अर्चना करेंगे और कलश स्थापना करेंगे.