Bujho To Jane: सोचो और बताओ एक छोटा सा सिपाही, जिसकी खींचकर निक्कर लाई, बताओ क्या है यह? सोचते रह जाओगे लेकिन बता नहीं पाओगे

Bujho To Jane: मनुष्य के मन में सवालों का भंडार होता है, दिमाग हर वक्त चलता रहता है और उसमें अलग-अलग तरह की बातें चलती रहती हैं. खासकर तब जब हम बच्चे होते हैं. मन में आए अलग-अलग सवाल और उनके जवाब. बचपन की दुनिया में पहेलियां सिर्फ एक खेल नहीं होती थी, बल्कि वो सोचने, समझने और और इमेजिनेशन को बेहतर बनाने में मदद भी करती थीं. आज हम भी आपके लिए खाने से जुड़ी एक ऐसी ही पहेली लेकर आए हैं जिसको सोचने में आपको अपने बचपन वाला दिमाग लगाना पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं आज की पहेली क्या है?

पहेली:

एक छोटा सा सिपाही, उसकी खींचकर निक्कर लाई, बताओ क्या है यह?

पहली बार सुनने पर आपको क्या समझ में आता है. यह एक मज़ेदार दृश्य जैसा लगता है ना जिसमें एक छोटा सा सिपाही और उसकी निक्कर खींचने वाला कोई है. अब जरा ध्यान से सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है. आपको बता दें कि ये एक ऐसी खाने की चीज है जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में मौजूद होती है.

आपको थोड़ा सा और हिंट देते हैं ये खाने में हेल्दी होता है और इसको वजन कम करने और वजन बढ़ाने दोनों के लिए खाया जाता है. इसको आप कभी भी किसी भी समय और किसी भी जगह पर खा सकते हैं. अब दिमाग में कुछ आया की नहीं?

चलो, फिर से दोहराते हैं-

ऐसी कौन सी चीज को जिसको बाहर निकालकर के खाया जाता है. जो एक छोटे से सिपाही की तरह होता है?

उत्तर है

केला

जी हां! केला जो एक छोटे सिपाही की तरह होता है और उसको छीलकर खाया जाता है. इसको आप कही भी, कैसी भी खा सकते हैं. लोग इसका सेवन वजन बढ़ाने के लिए भी दूध के साथ करते हैं.

वजन बढ़ाने के लिए केला कैसे खाएं

बनाना स्मूदी रेसिपी

केला

दूध

शहद या खजूर

ड्राई फ्रूट्स

रेसिपी

इसको बनाने के लिए मिक्सी के जार में दूध, केला, शहद या खजूर और ड्राई फ्रूट्स को एक साथ डालकर मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए. आपको बनाना स्मूदी बनकर तैयार है.

