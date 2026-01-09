सर्दियों के रोज एक चम्मच मोरिंगा पाउडर लेने से क्या होता है? स्टडी से जानिए

Moringa Powder Benefits: सर्दी का मौसम बहुत सुहावना होता है, लेकिन इस मौसम में अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं. सर्दियों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे थकान, जोड़ों में दर्द और रूखी त्वचा जैसी समस्याएं भी होती हैं. हालांकि, इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए तरह-तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक पाउडर ही काफी है और वह मोरिंगा पाउडर है. मोरिंगा पाउडर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. सर्दियों में हर सुबह एक चम्मच (≈2–5 ग्राम) मोरिंगा पाउडर लेने से कई बीमारियों से बचाव होता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है.

मोरिंगा पाउडर के पोषक तत्व

मोरिंगा में विटामिन A, C, E, B कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, और पोटैशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाकर प्रतिरक्षा, त्वचा और बालों की सेहत को मजबूत बनाते हैं. Indian Journal of Physiology and Pharmacology की एक रिपोर्ट के अनुसार, मोरिंगा लिम्फोसाइट गतिविधि बढ़ा सकता है, हलांकि मानव परीक्षण अभी सीमित हैं.

मोरिंगा पाउडर में विटामिन C, E, और आयरन अच्छी मात्रा में होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, जिससे सर्दियों में संक्रमण जैसे सर्दी-जुकाम से बचाव दिला सकते हैं. पॉलीफेनॉल्स, फ्लैवोनॉयड्स आंकड़ों के अनुसार, यह सूजन के मार्करों जैसे IL‑6 और TNF‑α को घटाते हैं. क्लिनिकल ट्रायल (NCT07194577) में 5.5 ग्राम रोज मोरिंगा पाउडर लेने पर मेटाबोलिक सिंड्रोम के घटकों जैसे ग्लूकोज और लिपिड प्रोफाइल में सुधार दिखाया गया.

सर्दियों की ठंडी, शुष्क हवा त्वचा से नमी छीन लेती है, जिससे त्वचा रूखी और पपड़ीदार हो जाती है, जिसके कारण त्वचा पर चकत्ते और खुजली हो सकती है. मोरिंगा पाउडर विटामिन ए और ई से भरपूर है. ये त्वचा को अंदर से पोषण देता है. यह त्वचा की लोच बनाए रखने, रूखेपन को रोकने और त्वचा को मुलायम और नमीयुक्त रखने में मदद करता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों को रोकते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.