काले चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? किस तरह खाने से मिलेगा ज्यादा फायदा

Kala Chana Benefits: अगर आपको लगता है कि सुपर फूड सिर्फ क्विनोवा, चिया सीड्स या फिर इंपोर्टेड सीड्स ही होते हैं, तो आज हम आपकी इस सोच को बदलने वाले हैं. क्योंकि काला चना जो कि किसी जमाने में गरीबों का खाना माना जाता था, वो आज दुनिया के सबसे महंगे सुपर फूड्स को भी मात दे रहा है. और हैरानी की बात यह है कि बहुत ज्यादा कॉमन होने के बावजूद अक्सर अपने घर में इसको खाने के बावजूद हम यह नहीं जानते कि इससे हमारी बॉडी को कितने सारे फायदे मिल सकते हैं. डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने एक वीडियो में बताया है काले चने से मिलने वाले कुछ बहुत ही जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में. इसके साथ ही काले चने को खाते समय आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसके साथ ही किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इससे आपको नुकसान ना हो. साथ ही जानेंगे कि हम एक दिन में कितने काले चने खाने चाहिए और क्या इसे रोज खाया जा सकता है?

काले चने के फायदे

आपको बता दें कि आयुर्वेद ही नहीं बल्कि आज साइंस ने भी इसके फायदों को बहुत ज्यादा मान लिया है. आर्युर्वेद के अनुसार चना एक ऐसा भोजन है जो कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, ताकत देता है. काले चने में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन की बात करें तो सिर्फ 100 ग्राम काले चने के अंदर आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है. यानी करीब-करीब तीन अंडों के बराबर प्रोटीन आपको इससे मिल सकता है. इसके अलावा इसमें आयरन और फॉलेट होता है और साथ ही साथ मैग्नीशियम और जिंक भी भरपूर मात्रा में होते हैं. काले चनों का सेवन आपके दिल से लेकर दिमाग तक और आपके पेट से लेकर हड्डियों तक सभी चीजों के लिए फायदेमंद है.

हार्ट हेल्थ के लिए

साइंस कहती है कि काले चने का सॉलुबल फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके आपके शरीर से बाहर निकाल देता है. मतलब काला चना आपके दिल के लिए एक ब्रश की तरह काम करता है जो कि सारी की सारी धूल मिट्टी को कोनों से खींच कर निकालकर बाहर कर देता है. जिन लोगों का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उनके लिए काले चने खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे. दिल आपका हेल्दी रहे तो काले चने आपको जरूर खाने चाहिए.

शुगर कंट्रोल

काले चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा लो होता है. इसका मतलब यह है कि ये शुगर को धीरे-धीरे बॉडी के अंदर रिलीज करता है. एकदम से तेजी से शुगर नहीं बढ़ती है. जिसकी वजह से खाने के बाद आपका जो ब्लड शुगर है वो बहुत ज्यादा तेजी से शूट नहीं कर पाता है और यह डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. डायबिटीज के मरीज जब इसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो इससे उनका पोस्ट मील शुगर स्पाइक कम हो सकता है. तो ऐसे सभी लोग जिनको शुगर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है या डायबिटीज है और चाहते हैं कि शुगर अच्छे से कंट्रोल में रहे. दवा का असर भी बढ़ जाए और जो भी चीजें आप खाएं उससे ज्यादा नुकसान आपको ना हो तो आपको कम से कम दिन में एक बार अपनी डाइट में काला चना जरूर शामिल करना चाहिए.

मसल स्ट्रेंथ के लिए

बॉडी की ताकत को बढ़ाने के लिए भी चने का सेवन फायदेमंद हो सकता है. अक्सर हम लोग जिम जाते हैं और महंगे-महंगे प्रोटीन के ऊपर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं. लेकिन वही अमाइनो एसिड्स जो कि वे प्रोटीन के अंदर होते हैं वो एक कटोरी चने से भी आपको मिल सकते हैं और वो भी नेचुरल फॉर्म में बिना किसी सिंथेटिक केमिकल्स के, और यह उसके मुकाबले में काफी ज्यादा अफोर्डेबल चीज भी है. यानी अगर आप इसको वे प्रोटीन से कंपेयर करें तो वे प्रोटीन काफी ज्यादा महंगा होता है. तो ऐसे सभी लोग जिनकी बॉडी कमजोर है, वजन नहीं बढ़ता है या मसल मेल्ट नहीं होती है या फिर जिम जाने के बावजूद आपकी बॉडी में जान नहीं आ रही है तो आपको काले चने जरूर खाने चाहिए. साथ ही साथ ऐसे सभी लोग जिनको हर समय थकान रहती है, चलने फिरने से हाफने लग जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा सांस उखड़ जाती है या चक्कर वगैरह आते हैं, खून की कमी रहती है. ऐसे सभी लोगों के लिए भी काले चने खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है.

वेट मैनेजमेंट के लिए

काले चने में जो फाइबर होता है, वह आपके पेट को जल्दी से फुल फील करवाने का काम करता है. जिससे कि आपकी जो क्रेविंग्स है, बार-बार भूख लगने की आदत है, वह कम हो जाती है. और इसका फायदा यह होता है कि आप अपने कैलोरी इंटेक को कम कर पाते हैं. और यह वेट लॉस के लिए आप जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है.

स्किन और बालों के लिए

काले चने में आयरन काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है. यह आपके अंदर नए खून को बनाता है. बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाता है और साथ ही इसके अंदर जिंक भी होता है जो कि आपके हेयर रूट्स को मजबूत बनाता है. इसका रिजल्ट यह होता है कि आपके चेहरे के ऊपर चमक आती है, और बालों में भी जान आ जाती है. बाल बढ़िया हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं.

पेट के लिए फायदेमंद

काले चने के अंदर फाइबर होता है वो इंटेस्टाइन को क्लीन करता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है. और हमारे गट के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं जिन्हें हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं उनके साथ मिलकर यह फाइबर एक हेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट करता है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका गट माइक्रोबायोम स्ट्रांग होगा तो उससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा और बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होगी. क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है और ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है.

काले चने खाने का बेस्ट तरीका

एक मुट्ठी चने को रात भर भिगोकर सुबह खा लीजिए. या फिर आप इसमें थोड़ा सा नींबू, प्याज, हरी मिर्च और नमक डालकर भी खा सकते हैं. आप इसमें खीरा, चुकंदर भी मिला सकते हैं. नींबू मिलाने से आपकी बॉडी में जो आयरन है उसका अब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा.

स्प्राउटेड काले चने खाना भी एक तरीका है. जब चने से अंकुर निकल आता है तो उसके अंदर विटामिन सी और एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. तो यह भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है काले चने को खाने का.

रोस्टेड काले चने ये एक रेडी टू ईट हेल्दी स्नैक है जो कि ट्रैवल करते वक्त या फिर ऑफिस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहे तो इसके साथ थोड़ा सा गुड़ यानी जैगरी भी ले सकते हैं.

काले चने की सब्जी बनाकर भी खा सकता हैं. अगर आपका डाइजेशन वीक है तो इसे आप जीरा, हींग और अदरक के साथ पका कर खा सकते हैं. ऐसा करने से यह आपके पेट की गैस की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल में रखेगा और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा.

