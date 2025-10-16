भाई दूज पर डिनर में बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

Bhai Dooj 2025 Dinner: दीपावली के दो दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. भाई दूज को भैयादूज, भाऊ बीज और भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है. इस बार भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. भाई दूज सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि भाई बहन के अटूट रिश्ते का खूबसूरत पर्व है. इस दिन बहनें व्रत, पूजा और कथा आदि करके भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए माथे पर तिलक लगाकर मीठा खिलाती हैं. अगर आप भी डिनर में कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इन डिशेज को ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

भाई दूज पर डिनर में बनाएं ये स्पेशल रेसिपीज- (Bhai Dooj Dinner Recipes)

1. लौकी के कोफ्ते-

भाई दूज पर आप लौकी के कोफ्ते बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए लौकी को कद्दूकस करें. इसके बाद लौकी का एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसमें, बेसन और हरी मिर्च मिलाकर उसे गूथ ले और कोफ्ते बना लें. अब पैन में तेल गरम कर कोफ्ते को सुनहरा होने तक तलकर निकाल लें. अब इसी तेल में जीरा डालें फिर प्याज़ का पेस्ट डालकर उसे गुलाबी होने तक भून लें. हरी मिर्च धनिया पाउडर डालने के बाद जब प्याज़ तेल छोड़ने लगे तो इसमें टमाटर की प्यूरी डाल कर भूनें. अब इसमें पानी डालकर तेज आंच में उबाल आने दें. आखिर में बनाए हुए कोफ्ते डालकर ऊपर से हरी धनिया डालकर ढक दें.

ये भी पढ़ें- क्या होता है अन्नकूट प्रसाद? कैसे तैयार करें Annakut सब्जी, फटाफट नोट करें रेसिपी

2. दम पनीर काली मिर्च-

इस रेसिपी में कालीमिर्च का इस्तेमाल किया गया है, जो पनीर को एकदम अलग स्वाद देता है. इसके अलावा पनीर की इस सब्जी में फ्लेवर देने के लिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पैप्रिका मिर्च, गरम मसाला डाला जाता है. दही और क्रीम सब्जी को गाढ़ापन देते हैं. इसे आप डिनर में बना सकते हैं.

3. बटर पनीर मसाला-

पनीर से बनी डिश हई कोई पसंद करता है. अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं तो इसे ट्राई कर सकते हैं. यह एक बहुत ही लजीज वेजिटेरियन रेसिपी है, जिसे सिंपल मसालों के साथ बनाया जाता है.

4. ग्रिल्ड पनीर-

भाई दूज पर आप ग्रिल्ड पनीर को शामिल कर सकते हैं. आपको पहले पनीर या टोफू को दही में अच्छे से मैरिनेड कर लेना है. इसके बाद आप को उन्हें अच्छे से अपने पसंद के मसालों के साथ मिक्स कर लें. फिर इन्हें ग्रिल करके सर्व कर सकते है.

5. लौकी का हलवा-

भाई दूज पर आप लौकी का हलवा मीठे में बना सकते हैं. ये कम कैलोरी वाला है और फाइबर से भरा हुआ है. त्योहारों में ये डायबिटीज फ्रेंडली स्वीट के तौर पर बेस्ट है. कद्दूकस की लौकी को दूध में पकाएं, थोड़ा सा शुगर फ्री स्वीटनर या स्टेविया भी मिला सकते हैं. इसके बाद हलवे में कुछ बादाम डाल दें. स्वाद ऐसा आएगा कि शुगर फ्री होने का अहसास भी नहीं होगा इस हलवे में.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)