चुकंदर एक फायदे अनेक, खून बढ़ाने से लेकर हार्ट के लिए फायदेमंद है Beetroot, जानिए इसके लाभ

Chukandar Khane Ke Fayde: अगर आपने भी अभी तक अपनी डाइट में चुकंदर को शामिल नहीं किया है तो अब आपको इस गलती को सुधारने का समय आ गया है. आज हम आपको चुकंदर खाने के ऐसे फायदों के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आप अभी से ही इसका सेवन करना शुरू कर देंगे.

Chukandar Khane ke Fayde: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को किसी न किसी सेहत से जुड़ी परेशानी होती है. ऐसे में अगर हम अपनी रोज की डाइट में कुछ खास और असरदार चीजें शामिल करें, तो हमारी सेहत बेहतर हो सकती है. 'चुकंदर' एक ऐसी ही सब्जी है जो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और ताजगी बनाए रखने में मदद करता है. यह उन चुनिंदा सब्जियों में शामिल है जिन्हें आयुर्वेद, विज्ञान और न्यूट्रिशनिस्ट सभी ने लाभकारी माना है. 

अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, चुकंदर में बेटानिन, नाइट्रेट, पॉलीफेनोल्स, फाइबर, विटामिन सी और ई समेत कई खास तत्व मौजूद होते हैं. बेटानिन, जो इसे लाल रंग देता है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है. यह शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करता है. इससे कोशिकाओं की रक्षा होती है और बढ़ती उम्र, हृदय रोग, कैंसर और दूसरी पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

चुकंदर खाने के फायदे (Beetroot Benefits)

हाई ब्लड प्रेशर

चुकंदर हाई ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिससे रक्त नलिकाएं फैलती हैं और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है. यह शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने में मददगार है. इसके अलावा, यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर दिल की सेहत को बनाए रखता है और थकान दूर करने में मदद करता है. यही वजह है कि कई एथलीट्स और जिम जाने वाले लोग चुकंदर का जूस अपनी डाइट में शामिल करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा ऊर्जा और स्टैमिना मिल सके.

गठिया, आर्थराइटिस

चुकंदर में मौजूद प्राकृतिक रसायन शरीर की सूजन को कम करते हैं, जिसे 'एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण' कहते हैं. इससे गठिया, आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में राहत मिलती है.

पाचन

इसके अलावा, यह लिवर की सुरक्षा करता है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. चुकंदर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखता है, कब्ज की समस्या दूर करता है और आंतों को स्वस्थ बनाए रखता है. इसके अलावा, यह वजन नियंत्रित रखने में भी मददगार होता है.

स्किन

आयुर्वेद के अनुसार, इसका जूस, सलाद या सूप के रूप में सेवन करने से अधिकतम लाभ मिलते हैं. चुकंदर न केवल शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाता है, बल्कि त्वचा को भी चमकदार और जवान बनाए रखने में मदद करता है. इसका नियमित सेवन त्वचा की रंगत को निखारता है और कील-मुंहासों जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

