मूली का जूस पीने के फायदे, मूली का जूस किस समय पीना चाहिए, मूली किस समय खानी चाहिए, मूली की तासीर कैसी होती है, मूली किसे नहीं खानी चाहिए

Benefits Of Radish Juice In Winter : मूली का जूस सर्दियों में एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है. ये वजन घटाने, पाचन सुधारने, स्किन को साफ रखने और इम्यून सिस्टम मजबूत करने जैसे कई फायदे देता है. 

Mooli Juice Pine Ke Fayd: मूली का जूस पीने के फायदे और नुकसान.

Benefits Of Radish Juice In Winter: सर्दियों का मौसम सिर्फ सूप और गरम कपड़ों तक सीमित नहीं है, ये समय होता है कुछ ऐसे मौसमी फलों और सब्जियों को खाने का जो शरीर को अंदर से मजबूत बना दें. इन्हीं में एक नाम है मूली का. आमतौर पर मूली को पराठों, सलाद या सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन इसके रस को पीना भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. मूली का जूस शरीर को ताजगी देने के साथ कई गंभीर परेशानियों को भी दूर करता है. मूली में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं. जब इसे जूस के रूप में लिया जाता है, तो ये जल्दी पचता है और असर भी जल्दी दिखाता है. अगर आप सर्दियों में खुद को फिट और एक्टिव रखना चाहते हैं, तो मूली का जूस ज़रूर आज़माएं. आइए जानते हैं इसके पांच बेहतरीन फायदे.

सर्दियों में मूली का जूस पीने के फायदे (Benefits Of Radish Juice In Winter)

1. वजन घटाने में असरदार

मूली का जूस उन लोगों के लिए बेहद अच्छा है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं. इसमें मौजूद फाइबर पेट को देर तक भरा हुआ रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. इसके अलावा यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे फैट तेजी से घटने लगता है.

2. पाचन को दुरुस्त रखें

अगर आपको गैस, अपच या भारीपन जैसी दिक्कतें रहती हैं, तो मूली का जूस राहत दिला सकता है. ये पेट की सफाई करता है और खाना आसानी से पचने में मदद करता है. इसका सेवन करने से पेट दर्द, एसिडिटी और कब्ज की शिकायत कम हो जाती है.

3. ब्लड प्रेशर में रखे संतुलन

मूली में सोडियम की मात्रा संतुलित होती है, जो ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है. खासकर लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए यह जूस बेहद फायदेमंद माना जाता है. रोज़ सुबह खाली पेट एक गिलास मूली का जूस पीना इसमें मदद कर सकता है.

4. स्किन को बनाए साफ और चमकदार

मूली का जूस खून को साफ करने का काम करता है, जिससे स्किन से जुड़ी कई समस्याएं जैसे पिंपल्स, खुजली और रैशेज कम होने लगती हैं. इसका नियमित सेवन चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने में भी मदद करता है.

5. इम्यूनिटी को बनाए मजबूत

सर्दियों में सर्दी-खांसी और बुखार जैसी समस्याएं आम होती हैं. मूली के जूस में मौजूद विटामिन C शरीर की ताकत को बढ़ाता है और मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद करता है. ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे बीमारियां जल्दी नहीं लगतीं.

मूली की तासीर कैसी होती है? । मूली खाने का सही समय

मूली की तासीर गर्म होती है, लेकिन शाम को खाने पर यह ठंडी हो सकती है. इसलिए, आयुर्वेद के अनुसार मूली का सेवन दोपहर में करना सबसे अच्छा माना जाता है. गलत समय पर मूली खाने से गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

