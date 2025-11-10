15 दिन तक रोजाना खाली पेट अंजीर का पानी पीने से क्या होता है?

Anjeer Water Benefits in Hindi: ड्राई फ्रूट्स का जिक्र होते ही पहला नाम बादाम, काजू और किशमिश का आता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सूखा और कच्चा दोनों तरह से खाया जा सकता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. आपको बता दें कि अंजीर में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन और कॉपर, मैक्रो- और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं अंजीर का पानी पीने से क्या होता है.

कैसे तैयार करें अंजीर का पानी- (How To Make Anjeer Water)

अंजीर का पानी बनाना बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप रात में 4-5 अंजीर को धोकर एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. फिर अगली सुबह इस पानी को छानकर पी लें. आप इन भीगे अंजीर का सेवन भी कर सकते हैं.

अंजीर का पानी पीने के फायदे- (Anjeer Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. स्ट्रेस-

अंजीर में मैग्नीशियम होता है, जो तनाव को कम करने और दिमाग को शांत करने में मदद कर सकता है. आप खाली पेट इसके पानी का सेवन कर सकते हैं.

2. दिल-

पोटैशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर अंजीर के पानी का सेवन करने से हार्ट को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

3. मोटापा-

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो खाली पेट अंजीर के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर अधिक पाया जाता है.

4. ब्लड शुगर-

अंजीर का पानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद कर सकता है.

5. इम्यूनिटी-

अंजीर के पानी का सेवन कर कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

