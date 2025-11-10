Dharmendra Health Update: 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हैं भर्ती

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी हुई है. परिवार के करीबियों ने एनडीटीवी को बताया कि वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हैं. धर्मेंद्र को एक हफ्ते से ज्यादा पहले सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. 8 दिसंबर 2025 को वे 90 साल के हो जाएंगे. इस साल अप्रैल में धर्मेंद्र की आंख का ग्राफ्ट ऑपरेशन हुआ था. धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से बॉलीवुड में कदम रखा था. शुरुआती दौर में उन्होंने 'अनपढ़', 'बंदिनी', 'अनुपमा' और 'आया सावन झूम के' जैसी फिल्मों में आम आदमी के किरदार निभाए.

बाद में वे एक्शन और कॉमेडी के बड़े स्टार बने. 'शोले', 'धरम वीर', 'चुपके चुपके', 'मेरा गांव मेरा देश' और 'ड्रीम गर्ल' जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने लीड रोल किए. हाल ही में वे शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए. उनकी अगली फिल्म 'इक्कीस' है, जिसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी. धर्मेंद्र के फैंस और बॉलीवुड उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है.

आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने अपने करियर में पुराने कलाकार बलराज साहनी, राज कपूर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी के साथ काम किया. इसके अलावा धर्मेंद्र आज की पीढ़ी के कलाकारों के साथ भी फिल्मों में नजर आए. उन्होंने रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, आलिया भट्ट सहित अन्य कलाकारों के साथ काम किया.

