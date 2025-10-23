विज्ञापन
विशेष लिंक

अंजीर का पानी कब पीना चाहिए?

Anjeer Ka Pani Benefits: आइए जानते हैं कि अंजीर का पानी हमारे शरीर के लिए क्यों इतना फायदेमंद है?

Read Time: 3 mins
Share
अंजीर का पानी कब पीना चाहिए?
भीगे हुए अंजीर के पानी का क्या करें?

Anjeer Ka Pani Benefits:अंजीर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट के रूप में जानी जाती है. वैसे तो इसे कई तरह से खाया जा सकता है जैसे दूध में उबालकर, सूखा या भिगोकर, लेकिन आजकल अंजीर का पानी (पीने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें कई तरह के स्वास्थ्य लाभ छिपे हैं. ऐसे में अगर आप भी सुबह खाली पेट अंजीर का पानी पीते हैं, तो यह न सिर्फ आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, बल्कि शरीर को अंदर से पोषण भी देता है. आइए जानते हैं कि अंजीर का पानी हमारे शरीर के लिए क्यों इतना फायदेमंद है?

सुबह खाली पेट अंजीर खाने से क्या होता है?

पाचन: अंजीर में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बना सकता है. जब अंजीर को रातभर पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पीया जाता है, तो यह पेट में जमा गैस और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए अंजीर का पानी फायदेमंद साबित हो सकता है. 

इसे भी पढ़ें: Shubh Ratri: सोने से पहले रोजाना पी लें एक गिलास दूध और फिर देखें कमाल

वजन: जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए अंजीर का पानी किसी वरदान से कम नहीं है.  इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है और वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो ये पानी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है. 

दिल: अंजीर के पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पोटैशियम हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हैं.  ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है.

अंजीर का पानी कब पीना चाहिए?

रोज सुबह भीगी हुई अंजीर का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. यह पाचन, वजन, ब्लड शुगर, हड्डियों और त्वचा के लिए लाभकारी है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fig Water, Fig Water Benefits, Anjeer Ka Pani, Anjeer Ka Pani Peene Ke Fayde, Fig Water In The Morning
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com