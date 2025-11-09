Parenting Tips: पूरे दिन फोन से चिपका रहता है बच्चा? आज से ही अपनाएं ये 5 टिप्स, स्क्रीन टाइम हो जाएगा कम

Parenting Tips: आज के डिजिटल दौर में हर उम्र के लोगों को स्मार्टफोन की लत लग गई है. बच्चों से लेकर बड़े तक अपना आधा समय फोन चलाने में निकाल देते हैं. हालांकि उम्र में बड़े लोगों को अपनी लिमिट का अंदाजा होता है लेकिन छोटे बच्चे हर समय फोन से चिपके ही नजर आते हैं. ऐसे में बच्चों को फोन-लैपटॉप से दूर रखना पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है. अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है. इसी के चलते आज हम आपके के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर आप आज ही अपने बच्चों का स्क्रीनटाइम कम कर सकते हैं. इसके बाद बच्चा मोबाइल से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में खुद को ज्यादा व्यस्त रखेगा.

1. लिमिट सेट करें

सबसे पहले आप बच्चों की फोन देखने की लिमिट सेट करें. बता दें कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनटाइम 2 घंटा होना चाहिए. ये समय फोन, टीवी, टैब सब कुछ मिलाकर है. आप बच्चों से अचानक फोन न छीनें. इसकी जगह आप उन्हें प्यार से इसके नकारात्मक प्रभाव समझाएं.

छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स ही उनके लिए रोल मोडल होते हैं. ऐसे में जैसा आप करेंगे, बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे. पेरेंट्स को खुद बच्चों के सामने ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए. इसकी जगह आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं या फिर उनके साथ बात कर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं.

कई पेरेंट्स बच्चों को ये लालच देते हैं कि अगर उन्होंने खाना खा लिया या फिर पढ़ाई कर ली तो उन्हें फोन चलाने के लिए मिलेगा. इससे बच्चों की आदत खराब हो सकती है. ऐसा करने से बच्चों का ज्यादा ध्यान फोन का इस्तेमाल करने में लगेगा.

कई पेरेंट्स खुद दूसरे काम में व्यस्त होते हैं और बच्चे उन्हें डिस्टर्ब न करें इसलिए फोन पकड़ा देते हैं. ये आदत सबसे ज्यादा गलत हो सकती है. इसकी जगह आप उन्हें कुछ फिजिकल एक्टिविटी बता सकते हैं. इसके अलावा अगर आपका काम ज्यादा जरूरी न हो तो बच्चों के साथ ही समय बिताएं और उन्हें अकेला न छोड़ें.

पेरेंट्स बच्चों को दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज जैसे आउटडोर गेम्स, पेंटिंग, क्राफ्ट, स्केटिंग, स्विमिंग में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं. इससे उनकी फिजिकल हेल्थ सही रहेगी और बच्चे फिट भी बने रहेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.