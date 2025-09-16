विज्ञापन
Benefits of Eating Raw Ginger: क्या आप जानते हैं कच्चा अदरक खाना सेहत के लिए कमाल कर सकता है? अगर आप कच्चा अदरक खाने के फायदों के बारे में नहीं जानते हैं, यहां पढ़िए इसके चमत्कारिक फायदे.

कच्चा अदरक खाने के 5 बड़े फायदे, किन लोगों को जरूर करना चाहिए सेवन? जानिए
Benefits of Eating Raw Ginger: कच्चा अदर खाने से क्या होता है?

Benefits of Eating Raw Ginger: अदरक एक ऐसा फूड जो हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है. चाय में स्वाद बढ़ाने से लेकर सब्जी में तड़का लगाने तक अदरक का इस्तेमाल रोज होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कच्चा अदरक सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सेहत का खजाना भी है? कच्चा अदरक खाने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. खास बात ये है कि कुछ लोगों के लिए इसका सेवन और भी जरूरी हो जाता है. आइए जानते हैं कच्चा अदरक खाने के 5 बड़े फायदे और किन लोगों को इसे जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

कच्चा अदरक खाने के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits of Eating Raw Ginger)

1. पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

कच्चा अदरक खाने से पेट की गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं दूर होती हैं. इसमें मौजूद जिंजरोल नामक तत्व पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है, जिन्हें बार-बार पेट में भारीपन, गैस या अपच की शिकायत रहती है, उन्हें जरूर खाना चाहिए.

2. सर्दी-खांसी और गले की खराश में राहत

अदरक में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो गले की सूजन और सर्दी-खांसी में राहत देते हैं. कच्चा अदरक चबाने से गले की खराश कम होती है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है. जिन्हें बार-बार सर्दी-खांसी या गले की समस्या होती है, उन्हें जरूर सेवन करना चाहिए.

3. सूजन और दर्द में राहत

कच्चा अदरक शरीर में सूजन को कम करता है, खासकर जोड़ों के दर्द में यह नेचुरल पेनकिलर की तरह काम करता है और गठिया जैसी बीमारियों में आराम देता है. उन लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए, जिन्हें जोड़ों में दर्द, गठिया या शरीर में सूजन रहती है.

4. ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है

कुछ स्टडीज में पाया गया है कि अदरक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. यह इंसुलिन की सेंसटिविटी को बढ़ाता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

5. कैंसर से लड़ने में मददगार

अदरक में मौजूद जिंजरोल और शोगोल जैसे तत्व कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद कर सकते हैं. यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है. उन लोगों को सेवन करना चाहिए, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या जो कैंसर से रिकवरी में हैं (डॉक्टर की सलाह जरूरी है.)

इन बातों का रखें ध्यान:

  • कच्चा अदरक खाली पेट ज्यादा मात्रा में न खाएं.
  • गर्भवती महिलाएं या ब्लड थिनर लेने वाले लोग डॉक्टर से पूछकर ही सेवन करें.
  • दिन में 1–2 ग्राम अदरक पर्याप्त होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

