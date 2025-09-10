दही को बिना फ्रिज के लंबे समय तक स्टोर करने की 5 आसान ट्रिक, बस आपको करना होगा ये काम

Dahi Ko Lambe Samay Tak Kaise Rakhe: दही हमारी पसंदीदा चीजों में से एक है, जो कई पोषक तत्वों से भरपूर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. चाहे पराठों के साथ हो, रायते में या फिर लस्सी बनाकर, दही का स्वाद और सेहत दोनों ही बेमिसाल हैं. लेकिन, जब फ्रिज की सुविधा न हो, तब दही जल्दी खट्टा हो जाता है या खराब होने लगता है. ऐसे में सवाल उठता है कि दही को लंबे समय तक ताजा कैसे रखें? अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो अब चिंता छोड़िए. यहां हम आपको बताएंगे 5 आसान और असरदार ट्रिक, जिनसे आप दही को कई दिनों तक ताजा और खाने लायक रख सकते हैं. आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में.

दही को लंबे समय तक स्टोर करने के तरीके- (Ways To Store Curd For a Long Time)

1. मिट्टी के बर्तन में रखें दही

मिट्टी के बर्तन में दही रखने से वह लंबे समय तक ठंडा और ताजा रहता है. मिट्टी की सतह नमी को कंट्रोल करती है और दही को जल्दी खट्टा होने से बचाती है. बर्तन को पहले अच्छे से धोकर सुखा लें, फिर उसमें दही रखें और ढक्कन से ढक दें.

ये भी पढ़ें- रोजाना दही खाने के क्या फायदे हैं?

Photo Credit: Canva

2. दही को ठंडी जगह पर रखें

अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, तो दही को घर की सबसे ठंडी जगह पर रखें जैसे रसोई का कोना या किसी पत्थर की सतह पर. दही को धूप या गर्मी से दूर रखें और उसे किसी कपड़े से ढक दें ताकि तापमान स्थिर रहे.

3. दही में थोड़ा नमक मिलाएं

थोड़ा सा नमक मिलाने से दही जल्दी खट्टा नहीं होता. नमक बैक्टीरिया की ग्रोथ को धीमा करता है, जिससे दही की ताजगी बनी रहती है. स्वाद के अनुसार ही नमक मिलाएं, ज्यादा मात्रा से स्वाद बिगड़ सकता है.

4. दही को बार-बार न खोलें

हर बार दही को खोलने से उसमें बाहरी हवा और बैक्टीरिया चले जाते हैं, जिससे वह जल्दी खराब हो सकता है. जितनी मात्रा चाहिए, उतना ही निकालें और फिर तुरंत ढक दें.

ये भी पढ़ें- रोज 1 महीने तक भीगी किशमिश खाने के फायदे और नुकसान, जानें सबसे सही तरीका

5. दही को जमाते समय दूध को उबालें और ठंडा करें

अगर आप घर पर दही जमाते हैं, तो दूध को अच्छे से उबालें और फिर गुनगुना होने पर ही जामन डालें. इससे दही ज्यादा समय तक ताजा रहता है. जामन हमेशा ताजा और साफ होना चाहिए.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)