आज क्या बनाऊं: चिकन मटन भी फेल हैं इस सब्जी के आगे, राजस्थान से है खास नाता, नोट करें रेसिपी

ठंड का मौसम आते ही हमारी डाइट बदल जाती है. ज्यादातर घरों में ऐसी चीजों को खाने में शामिल किया जाता है जिनकी तासीर गर्म होती है. क्योंकि गर्म तासीर वाली चीजें सर्दियों में शरीर को अंदर से गरम रखने और बीमारियों से बचाने में मददगार हैं. आज हम आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बता रहे हैं जिसे राजस्थान में ठंड के मौसम में खासकर खाया जाता है. हम जिस सब्जी की बात कर रहे हैं उसे कच्ची हल्दी से बनाया जाता है.

कच्ची हल्दी की सब्जी का खास नाता राजस्थान है, क्योंकि यह सर्दियों के मौसम का एक पारंपरिक और हेल्दी व्यंजन है जो मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से पॉपुलर है. इसे घी, दही, और मसालों के साथ बनाया जाता है और बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म और हेल्दी रखने के लिए डाइट में शामिल करें आंवला हलवा, नोट करें रेसिपी

कैसे बनाएं कच्ची हल्दी की सब्जी- (How To Make Haldi Ki Sabji)

सामग्री-

कच्ची हल्दी

लहसुन का पेस्ट

अदरक का पेस्ट

प्याज

टमाटर

हरी मिर्च

दही

जीरा

दानचीनी

लौंग

नमक स्वादानुसार

हींग

गरम मसाला पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

सौंफ पाउडर

धनिया पाउडर

इलायची पाउडर

हरा धनिया

काली मिर्च पाउडर

घी

विधि-

कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कच्ची हल्दी को धोकर छीलकर कद्दूकस कर ले . इसके बाद एक पैन में घी गर्म करें. फिर कच्ची हल्दी को भूनें और एक प्लेट में निकाल लें. इसके बाद कटे प्याज को भूने. फिर एक बर्तन में दही डालें. इसके बाद सब्जी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालें. फिर नमक डालकर अच्छे से मिला लें. अब पैन में घी गर्म करें. इसमें सौंफ डालें, अदरक का पेस्ट डालें, फिर उसमें गर्म मसाला और जीरा भी डाल दें. फिर पिसा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छे से भून लें. अब इसमें दही वाला मिक्सचर डालकर मिलाएं. इसके बाद हल्की आंच पर भूने और उसके बाद भुना हुआ प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर डालें. फिर पीसे हुए काजू, बादाम किशमिश डालकर कुछ देर तक भूनें. अब धनिया डालें और ढक कर कुछ देर पकाएं. फिर इसमें कच्ची हल्दी डालें और कुछ मिनट पकाएं. सब्जी बनकर तैयार है.

कच्ची हल्दी की सब्जी खाने के फायदे- (Kachhi Haldi Ki Sabji Khane Ke Fayde)

ठंड के मौसम में कच्ची हल्दी की सब्जी खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. कच्ची हल्दी की तासीर गर्म होती है और इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी, खांसी और गले की समस्याओं को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए भी इसका सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)