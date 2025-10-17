डॉ सेठी ने बताया कैसे करना चाहिए चिया सीड्स का सेवन, जान लें खाने का सही तरीका तभी मिलेंगे फायदे

Chia Seeds Benefits: चिया सीड्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और उनका सेवन कई तरह के स्वास्थ्य लाभ देता है. चिया सीड्स में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो ये फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और कई प्रकार के अन्य मिनरल्स से भरपूर होते हैं. लेकिन इसका फायदा आपको तभी मिलता है जब आप इसका सेवन सही तरीके से करते हैं. डॉक्टर सेठी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि चीया सीड्स का किस तरह से सेवन और भी ज्यादा लाभदायी बना देता है, तो चलिए जानते हैं चिया सीड्स का सेवन कैसे करने से आपको मिलेगा फायदा.

डॉक्टर सेठी ने वीडियो में बताया कि चिया सीड्स को आप किस तरीके से खाएंगे जिससे वो एंटी-इंफ्लेमेटरी पावरहाउस में बदल जाएगा.

पहले आपको एक कटोरे में 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स के लेने हैं. ये लगभग 10 ग्राम फाइबर है जो आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है और स्वस्थ मल त्याग का समर्थन करता है. इसके बाद आपको इसमें 2 से 1/2 कप पानी डालना है. फिर इसमें आप बादाम मिल्क या फिर कोई भी दूसरा दूध मिला सकते हैं, बस ध्यान रखें कि इसमें चीनी ना मिलाई हो. यह चिया को एक मलाईदार पुडिंग जैसी बनावट में बदल देता है. इसके बाद आप बाउल में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और कुछ अखरोट के टुकड़े डालें. आपको बता दें कि दालचीनी आपके ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद कर सकती है. वहीं अखरोट में ओमेगा 3 होता है जो आंतों और ब्रेन को हेल्दी रखने में मदद करता है. अब आप इसमें कुछ बेरीज या फिर सेब और शहद डालकर मिक्स करें. ये इसमें एक नेचुरल मिठास देगा. इस बाउल में आपको एंटीऑक्सिडेंट और प्रिबायोटिक फाइबर मिलेंगे. अब आपको इस बाउल को फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखना है या फिर आप इसको रात भर के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं. ये एक गट फ्रेंडली बाउल है जिसका सेवन आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

