दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, एक भारतीय समेत चार जख्मी

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ईरान ने आज फिर ड्रोन से हमला किया है. हालांकि, ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया है लेकिन इसमें एक भारतीय समेत चार लोग घायल हुए हैं. गौरतलब है कि ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बना रहा है. दुबई एयरपोर्ट पर ये हमला इसी कड़ी का हिस्सा है.

दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, अथॉरिटी ने दो ड्रोन को गिराने की पुष्टि की है. दुबई एयरपोर्ट के करीब हुई इस घटना में एक घाना, एक बांग्लादेश और एक भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हुए हैं. अथॉरिटी ने साथ ही एयरपोर्ट पर उड़ानों के सामान्य संचालन की भी बात कही है.

गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से दुबई एयरपोर्ट के आसपास कई बार ईरान ने हमले की कोशिश की है. इजरायल के साथ युद्ध में ईरान ने अपने पड़ोसियों को भी जमकर निशाना बनाया है. गौरतलब है कि 1 मार्च को भी दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन का मलबा गिरा था. इससे एयरपोर्ट को थोड़ा नुकसान पहुंचा था. हालांकि, आपात सेवा टीम ने तुरंत स्थिति को संभाला. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सलाना करीब साढ़े 9 करोड़ यात्री ट्रैवल करते हैं. ये एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है.