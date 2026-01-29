Bananas Nutrition Facts and Health Benefits : केला सिर्फ एक स्वादिष्ट फल नहीं है बल्कि यह सेहत का खजाना है. इसमें फाइबर, पोटैशियम, विटामिन बी6, विटामिन सी और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. इसके सेवन से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है और पेट की सेहत भी अच्छी रहती है.

केला मूसा नाम के पौधों के परिवार से आता है जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में हुई थी. आज के समय में यह दुनिया के लगभग सभी गर्म इलाकों में उगाया जाता है. केले कई साइज और रंगों में मिलते हैं. ज्यादातर ये हरे से पीले रंग के होते हैं लेकिन कुछ किस्में लाल रंग की भी होती हैं.

केला न्यूट्रिशन फैक्ट्स

एक मीडियम साइज के केले में जिसका वजन लगभग 118 ग्राम हो, उसमें ये पोषक तत्व होते हैं:

105 कैलोरी

88.4 ग्राम पानी

1.29 ग्राम प्रोटीन

26.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट

14.4 ग्राम शुगर

3.07 ग्राम फाइबर

0.39 ग्राम फैट

कार्ब्स और शुगर :

केले में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है

केले में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं. कच्चे केले में मुख्य रूप से स्टार्च होता है जो फल के पकने पर शुगर में बदल जाता है. कच्चे केले के कुल वजन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा स्टार्च होता है. जब केला पक जाता है तो इसमें सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जैसी शुगर पाई जाती है.

केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई कितना होता है

केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई लगभग 42 से 51 के बीच होता है जो कि कम माना जाता है. जीआई से पता चलता है कि कोई भी खाना कितनी तेजी से हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है.

केले में फाइबर कितना होता है

कच्चे केले में रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है जो हमारी आंत में बिना पचे निकल जाता है. बड़ी आंत में पहुंचकर यह स्टार्च बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंट होता है और ब्यूटिरेट बनाता है. ब्यूटिरेट एक फैटी एसिड है जो पेट की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. केले में पेक्टिन नाम का फाइबर भी होता है जो फल के पकने के साथ नरम होता जाता है. पेक्टिन और रेजिस्टेंट स्टार्च दोनों ही खाने के बाद ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने से रोकते हैं.

तो एक केला कितनी रोटी के बराबर होता है?

एक केले में तकरीबन 20-25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं. वहीं अगर गेहूं की रोटी की बात करें तो एक रोटी में तकरीबन 30-40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है. तुलना की जाए तो एक केला तीन-चौथाई रोटी के बराबर कहा जा सकता है.

केले में कौन से विटामिन और मिनरल्स होते हैं

केले में कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं:

पोटैशियम: यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है.

विटामिन बी6: एक मीडियम केले में लगभग 0.433 मिलीग्राम विटामिन बी6 होता है.

विटामिन सी: दूसरे फलों की तरह केला भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है.

केला खाने के फायदे

दिल की सेहत: केले में मौजूद पोटैशियम दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मददगार है. एक मीडियम केले में लगभग 422 मिलीग्राम पोटैशियम होता है.

पाचन तंत्र: कच्चे केले में मौजूद रेजिस्टेंट स्टार्च और पेक्टिन प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं. ये पेट में फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं जिससे पाचन सुधरता है.

केले से जुड़े कुछ खतरे

डायबिटीज को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है. यह सच है कि केले में स्टार्च और शुगर ज्यादा होती है लेकिन इसका जीआई कम होने की वजह से यह ब्लड शुगर को दूसरे हाई कार्ब खाने के मुकाबले कम बढ़ाता है. फिर भी शुगर के मरीजों को ज्यादा पके हुए केले बड़ी मात्रा में नहीं खाने चाहिए. कुछ लोगों का मानना है कि केले से कब्ज होता है लेकिन इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर असल में कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है. केले से एलर्जी भी हो सकती है. अगर केला खाने के बाद शरीर पर चकत्ते, खुजली या सूजन जैसा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

केला कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है. इसमें जरूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. यह दिल और पेट की सेहत के लिए बहुत अच्छा है. अगर आपको डायबिटीज है या कोई और बीमारी है तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.

