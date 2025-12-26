Radish Side Effects: कई बीमारियों का काल है मूली, लेकिन ये 5 लोग बना लें दूरी!

Jyada Muli Khane Ke Nuksan: मूली को सलाद, सब्जी और पराठे के रूप में खाया जाता है. इसमें फाइबर, विटामिन सी, पोटैशियम और पानी की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर को अंदर से मजबूत रखने में मदद करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगो के लिए मूली का सेवन हानिकारक हो सकता है? जी हां, बिलकुल सही सुना आपने. हर सेहतमंद चीज हर व्यक्ति के लिए हमेशा फायदेमंद हो, ऐसा जरूरी नहीं है. आज हम आपको इस आर्टिकल में किन लोगों को मूली नहीं खानी चाहिए या सीमित मात्रा में खानी चाहिए इसके बारे में बताने वाले हैं.

ज्यादा मूली खाने से क्या नुकसान होता है?

डकारें: जिन लोगों को पेट में फूलापन, डकारें आना और गैस के कारण पेट में दर्द रहता है, उन्हें मूली खाने से बचना चाहिए इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो इस समस्या को और बढ़ा सकते हैं.

गर्भवती महिलाओं: मूली में एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, लेकिन कच्ची मूली में बैक्टीरिया का खतरा रहता है. ऐसे में गर्भवती महिलाओं को मूली अच्छी तरह पकाकर ही और सीमित मात्रा में ही खानी चाहिए.

एसिडिटी: जिन लोगों को एसिडिटी, खट्टी डकार या सीने में जलन की शिकायत रहती है, उनके लिए भी मूली खाना नुकसानदेह साबित हो सकता है.दरअसल मूली की तासीर थोड़ी तीखी मानी जाती है, जो पेट के एसिड को बढ़ा सकती है. इसलिए इसका सेवन नियमित रूप से ही करना चाहिए.

थायरॉइड: थायरॉइड, खासकर जो लोग हाइपोथायरॉइड से पीड़ित हैं उन्हें मूली सावधानी से खानी चाहिए, मूली में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं, जो आयोडीन के अवशोषण में रुकावट डाल सकते हैं. ऐसे में ज्यादा मात्रा में या रोज़ कच्ची मूली खाने से थायरॉइड संतुलन पर असर पड़ सकता है.

किडनी स्टोन: मूली में ऑक्सालेट की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन को बढ़ा सकता है. किडनी स्टोन वाले मरीजों को मूली से सावधानी बरतनी चाहिए.

