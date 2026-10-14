बच्चों को मूंगफली खिलाने से क्या होगा?

जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं या शाम को खेलते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो टेस्टी भी हो और सेहतमंद भी. ऐसे समय में चिप्स या जंक फूड देने के बजाय अगर उन्हें मूंगफली दी जाए, तो यह उनके पूरे शरीर और दिमाग के लिए एक बेहतरीन सुपरफूड साबित हो सकती है. अक्सर हम मूंगफली को सिर्फ एक टाइमपास स्नैक मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन सही मायने में यह बच्चों की ग्रोथ के लिए किसी खजाने से कम नहीं है.

मूंगफली बच्चों के लिए क्यों फायदेमंद है?

दिमाग को बनाती है तेज:

मूंगफली में विटामिन बी3 और ओमेगा-3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में होते हैं. ये पोषक तत्व बच्चों की याददाश्त बढ़ाने, फोकस सुधारने और उनके मानसिक विकास में बहुत मदद करते हैं.

मसल्स और ग्रोथ के लिए अच्छा प्रोटीन:

बच्चों की लंबाई और शारीरिक बनावट के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है. मूंगफली में प्रोटीन का भंडार होता है, जो कमजोर बच्चों को तंदुरुस्त बनाने और उनके वजन को सही बनाए रखने में मदद करता है.

हड्डियों को मिलती है मजबूती:

मूंगफली में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बल्कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं. यह कॉम्बिनेशन बच्चों की कमजोर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है.

दिनभर बनी रहेगी फुर्ती:

अक्सर बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं. मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट्स बच्चों को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं, जिससे वे पढ़ाई और खेल-कूद में दिनभर एक्टिव रहते हैं.

खून की कमी से बचाव:

बहुत से छोटे बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी यानी एनीमिया देखने को मिलता है. मूंगफली में मौजूद आयरन शरीर में नया खून बनाने में मदद करता है और बच्चों को सुस्ती से दूर रखता है.

बच्चों को मूंगफली कैसे खिलाएं?

भुनी हुई मूंगफली:

शाम के नाश्ते में हल्की भुनी हुई मूंगफली देना सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है.

गुड़-मूंगफली की चिक्की:

सर्दियों में गुड़ और मूंगफली का कॉम्बिनेशन बच्चों के पाचन और इम्यूनिटी दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

पीनट बटर:

अगर बच्चा सीधी मूंगफली खाने में नखरे करे, तो आप घर का बना पीनट बटर ब्रेड या रोटी पर लगाकर दे सकते हैं.

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