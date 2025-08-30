High Cholesterol को फौरन कंट्रोल में लाना है तो हर रोज कर लें ये 3 काम, छू भी नही पाएगी कोई बीमारी

Cholesterol Ko Kaise Control Kare: हाई कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है. बता दें, यह हृदय रोग और दिल के दौरे (Heart Attack) के जोखिम को बढ़ाता है. हालांकि कुछ लोग दवाओं के सहारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ दवाओं से इसे पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता है. अगर आप भी लंबे समय से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बता दें, पहले जीवनशैली में बदलाव करना जरूरी है. आइए ऐसे में जानते हैं इन 3 टिप्स के बारे में.

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ऐसा खाना खाएं (Eat these foods to lower cholestero)

डाइइ (Diet)

कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले डाइट में बदलाव करना होगा. बता दें, फाइबर से भरपूर खाना, जैसे ओट्स, बीन्स, सेब और जौ को अपनी डाइट में शामिल करें. फलों में सेब, जामुन और खट्टे फल खा सकते हैं. इनमें फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है. वहीं आप ग्रीन टी, टोफू, सोया का सेवन भी कर सकते हैं.

एक्सरसाइज करें (do the exercise)

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अच्छी डाइट के साथ- साथ एक्सरसाइज करना जरूरी है. अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित है और कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह से, हफ्ते में 5 बार कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें या हफ्ते में तीन बार 20 मिनट तक एरोबिक एक्टिविटी करें.

वजन कम करने पर फोकस करें (Focus on losing weight)

कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो आपको वजन कम करने पर भी फोकस करना होगा. ऐसे में सबसे पहले ऐसी चीजों का सेवन कम करें, जिससे कैलोरी बढ़ती है. अगर आपको मीठा खाने की इच्छा होती है, तो शरबत या कम या बिना फैट वाली कैंडी, जैसे जेली बीन्स ट्राई कर सकते हैं. इसी के साथ अपने रूटीन में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी शामिल करें, जैसे लिफ्ट बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, काम के दौरान ब्रेक लेकर टहलना, खड़े होकर काम करना. इसी के साथ स्मोकिंग जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए.

