किचन में रखा ये आम मसाला बढ़ाएगा Vitamin 12, बस इस तरह कर लीजिए सेवन, फिर कभी नहीं होगी कमी

Asafoetida for Vitamin B12: आजकल लोगों में विटामिन B12 की कमी बहुत आम हो गई है. ये इतना जरूरी विटामिन है जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा. विटामिन बी12 की कमी से शरीर में थकान, कमजोरी, चक्कर आना, भूख न लगना, याददाश्त कमजोर होना और हाथ-पैरों में झनझनाहट जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. खासकर शाकाहारी लोगों में यह कमी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि B12 जानवरों से मिलने वाली चीजों में ज्यादा पाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रखा एक आम मसाला इस कमी को दूर करने में मदद कर सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं हींग (Asafoetida) की.

हींग सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि यह पेट से लेकर दिमाग तक कई फायदे देता है. हाल की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि हींग का सही तरीके से सेवन करने से शरीर में Vitamin B12 लेवल को बेहतर किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: इस फल का पत्ता जड़ से खत्म कर सकता है पेट के रोग, पाचन की शिकायत वालों के लिए वरदान से कम नहीं

हींग से कैसे बढ़ता है Vitamin B12?

हींग में ऐसे कई गुण होते हैं जो आंतों की सेहत सुधारते हैं. पेट के लिए हींग किसी वरदान से कम नहीं है.

यह गट बैक्टीरिया को एक्टिव करता है, जो शरीर में B12 के अवशोषण (absorption) को बेहतर बनाते हैं.

हींग शरीर में पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करती है, जिससे खाने से मिलने वाला B12 पूरी तरह शरीर में समा जाता है.

कैसे करें हींग का सेवन ताकि मिले पूरा फायदा?

1. गुनगुने पानी के साथ

सुबह खाली पेट एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से पाचन सुधरता है और B12 का अवशोषण बेहतर होता है. इसलिए हींग इस जरूरी विटामिन के लेवल को शरीर में बनाए रखने के लिए जरूरी है.

2. दाल और सब्जियों का इस्तेमाल

रोजाना दाल, सब्जी या तड़के में हींग का इस्तेमाल करें. यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाएगा, बल्कि शरीर को धीरे-धीरे B12 की कमी से बाहर निकालेगा.

ये भी पढ़ें: व्रत में खाते हैं कुट्टू का आटा, तो जान लीजिए इसको कैसे और किस चीज से बनाते हैं, असली और नकली आटे की कैसे करें पहचान

3. हींग का चूर्ण और घी

एक चुटकी हींग को एक चम्मच देसी घी में मिलाकर खाने से पहले लें. यह पेट को साफ करता है और पाचन को मजबूत बनाता है.

Vitamin B12 की कमी के लक्षण (Symptoms of Vitamin B12 Deficiency)

बार-बार थकान महसूस होना

ध्यान केंद्रित करने में परेशानी

भूख न लगना

हाथ-पैरों में सुन्नपन या झनझनाहट

मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन

अगर आप इनमें से कोई लक्षण महसूस करते हैं, तो हींग को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए. हींग की मात्रा हमेशा सीमित रखें. एक दिन में 1–2 चुटकी से ज्यादा न लें. गर्भवती महिलाएं या गैस्ट्रिक अल्सर वाले लोग डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें.

Vitamin B12 की कमी को दूर करने के लिए आपको महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं. आपके किचन में रखा हींग ही एक प्राकृतिक उपाय है जो धीरे-धीरे आपकी सेहत को सुधार सकता है.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)