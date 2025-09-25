व्रत में खाते हैं कुट्टू का आटा, तो जान लीजिए इसको कैसे और किस चीज से बनाकर किया जाता है तैयार, असली और नकली आटे की कैसे करें पहचान

Kuttu Atta: व्रत में फलाहारी और सात्विक भोजन किया जाता है. व्रत में अन्न खाने की मनाही होती है इसलिए व्रत में नॉर्मल आटे की जगह कुट्टू के आटे का सेवन किया जाता है. कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है. आप इसको पूरी, पकौड़ी, पराठा, चीला और डोसा भी बनाया जा सकता है. अगर आप भी व्रत कुट्टू का आटा खाते हैं तो आइए जानते हैं कुट्टू का आटा क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है.

कुट्टू का आटा कैसे बनता है?

आपको बता दें कुट्टू यानि बकवीट का एक पौधा होता है जिसकी खेती नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में की जाती है. इस पौधे में सफेद रंग के फूल होते हैं, जिसके अंदर गहरे भूरे रंग का एक बीज निकलता है. इन्हीं बीजों से कुट्टू के आटे को बनाया जाता है. इन बीजों को सुखाकर पीस लिया जाता है और कुट्टू का आटा बनकर तैयार हो जाता है.

असली और नकली कुट्टू के आटे की पहचान कैसे करें

आपको बता दें कि बाजार में आटे में कई तरह की मिलावट की जाती है इसलिए आप अगर इसे खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो आटा खरीद रहे हैं वो असली है या नकली. असली कुट्टू के आटे का रंग गहरा भूरा होता है. लेकिन अगर कुट्टू के आटे में किसी तरह की मिलावट की जाती है या वह खराब हो जाता है तो उसका रंग बदल जाता है. मिलावटी कुट्टू आटे का रंग हल्का ग्रे होता है और यह गूंथते समय बिखरने लगता है.

कुट्टू के आटे का चीला

सामग्री

कुट्टू का आटा

नमक

अजवाइन

हरी मिर्च

घी

रेसिपी

इसको बनाने के लिए एक बाउल में कुट्टू के आटे का घोल तैयार करें. इसमें नमक, अजवाइन और हरी मिर्च को दरदरा पीस कर मिला लें. अब इसको तवे पर फैला कर चीले को दोनों तरफ से सेंक लें. आप इसको आलू फ्राई या फिर दही के साथ व्रत में खा सकते हैं.

