विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 5 समस्याओं के लिए काल है अर्जुन का फल, जानें फायदे और उपयोग का तरीका

Arjun Fruit Benefits: अर्जुन का फल काफी पौष्टिक होता है इसमें हल्की सी सुगंध होती है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
इन 5 समस्याओं के लिए काल है अर्जुन का फल, जानें फायदे और उपयोग का तरीका
Arjun Fruit: अर्जुन का फल खाने के फायदे.

Arjun Fruit Benefits In Hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए आपने कई तरह के फल का सेवन किया होगा लेकिन क्या कभी अर्जुन के फल खाएं हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. अर्जुन (Arjun Fruit) का पेड़ आयुर्वेद में काफी ज्‍यादा इस्तेमाल होता है. इस पेड़ में कई तरह के गुण होते हैं, अर्जुन के पेड़, फल, पत्तियों और जड़ों को कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, टैनिन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, तो शरीर को सेहतमंद रखने में मददगार हैं. इस फल को औषधि से कम नहीं माना जाता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों करना चाहिए इसका सेवन.  

अर्जुन का फल खाने के फायदे- (Arjun Phal Khane Ke Fayde)

1. हार्ट-

अर्जुन का फल हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है.

ये भी पढ़ें- बासी मुंह चबाकर खा लें ये नीम के पत्ते, इन 4 समस्याओं के लिए काल है इनका सेवन 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

2. कोलेस्ट्रॉल- 

अर्जुन का फल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. अगर आप भी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. तनाव-

अर्जुन का फल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचा सकता है. अगर आप भी तनाव को कम करना चाहते हैं तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

4. पाचन- 

अर्जुन का फल पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है और पेट की समस्याओं को कम कर सकता है. अगर आप पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

5. किडनी- 

अर्जुन का फल मूत्र संबंधी समस्याओं जैसे कि मूत्र संक्रमण और गुर्दे की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है.

कैसे करें अर्जुन के फल का उपयोग- (How To Consume Arjun Fruit)

1. चूर्ण- 

अर्जुन के फल का चूर्ण बनाकर सेवन किया जा सकता है.

2. काढ़ा-

 अर्जुन के फल का काढ़ा बनाकर पीने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं.

इनहेलेंट ड्रग्स के प्रकार क्या-क्या होते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों हैं ये खतरनाक

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arjun Fruit, Arjun Fruit Benefits, Arjun Fruit Benefits Hindi, Arjun Ke Fal Ke Fayde, Arjun Ke Fal, Arjun Fruit Health Benefits, Benefits Of Eating Arjun Fruit, Arjun Fruit Tree, Arjun Root
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com