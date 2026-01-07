बाजार में बिक रहे हैं Machine-Made Eggs? कैसे बनते हैं नकली अंडे और कितना आसान है इन्हें बनाना, कैसे करें नकली अंडों की पहचान

आजकल अंडे हमारी डाइट का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं. चाहे जिम जाने वाले युवा हों या घर के बच्चे, अंडे अपनी ताकत और स्वाद की वजह से सबकी पहली पसंद हैं. लेकिन जैसे ही सर्दियों में अंडों की डिमांड बढ़ती है, सोशल मीडिया पर एक अफवाह भी तेजी से फैलने लगती है- 'बाजार में अब मशीन से बने प्लास्टिक वाले नकली अंडे आ गए हैं'.
अगर आप भी रोज अंडे खाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं इन वायरल दावों के पीछे का पूरा सच.
अंडों की बढ़ती मांग और 'नकली' का डर
सर्दियों के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग अंडों का सेवन बढ़ा देते हैं. अंडे मांसपेशियों को मजबूत बनाने, एनर्जी लेवल बढ़ाने और दिमाग की सेहत दुरुस्त रखने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन इसी बढ़ती मांग का फायदा कुछ मिलावटखोर उठाते हैं, जिससे लोगों के मन में डर बैठ जाता है.
कैसे बनते हैं नकली अंडे?
बाजार में असली मिलावट 'मशीन' से नहीं, बल्कि 'रंग' से होती है. लोग 'देसी' अंडों के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं. इसी का फायदा उठाकर कुछ व्यापारी साधारण सफेद अंडों को चाय की पत्ती के पानी या सिंथेटिक रंगों से रंग देते हैं ताकि वे भूरे (Brown) दिखें और उन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सके. वहीं, कई बार मुर्गियों को ज्यादा अंडे देने के लिए खास तरह के इंजेक्शन लगाए जाने की खबरें आती हैं. यह स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है.
क्या वाकई मशीन से बन रहे हैं अंडे?
यूट्यूब और व्हाट्सएप पर ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि मशीन से आर्टिफिशियल अंडे तैयार किए जा रहे हैं. लेकिन सच यह है कि:
कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं: अभी तक किसी भी सरकारी विभाग या अधिकारी ने मशीन से बने अंडों की पुष्टि नहीं की है.
महंगा सौदा: विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल अंडा बनाना न तो आसान है और न ही सस्ता. मशीन से अंडा बनाने का खर्च असली अंडे की तुलना में कहीं ज्यादा होगा, इसलिए कोई भी व्यापारी घाटे का सौदा क्यों करेगा?
खराब क्वालिटी का सच: बाजार में जो अंडे मिल रहे हैं, वे असली ही होते हैं, बस फर्क उनकी क्वालिटी का हो सकता है. खराब क्वालिटी के अंडे को लोग अक्सर 'नकली' या 'सिंथेटिक' समझ लेते हैं.
अंडे क्यों हैं 'सुपरफूड'?
अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के मुताबिक, अंडा पोषक तत्वों की खान है. इसमें वो सब कुछ है जो शरीर को चाहिए:
भरपूर प्रोटीन और मिनरल्स: अंडे में प्रोटीन के साथ-साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटैशियम और जिंक जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं.
विटामिन्स का भंडार: इसमें विटामिन B12, फोलेट, नियासिन और राइबोफ्लेविन (B-complex) के साथ विटामिन A, E और D (D2 और D3) भी होते हैं.
आंखों और हड्डियों के लिए: इसमें मौजूद ल्यूटिन (lutein) और जेक्सैन्थिन (zeaxanthin) आंखों के लिए अच्छे हैं, जबकि हेल्दी फैटी एसिड और विटामिन-डी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं.
सर्दियों में अंडे खाने से न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ती है, बल्कि शरीर का तापमान भी सही बना रहता है.
खरीदते समय बरतें ये सावधानी
अंडा खरीदते समय उसकी ऊपरी सतह को रगड़कर देखें कि कहीं रंग तो नहीं उतर रहा. अगर अंडा बहुत ज्यादा चमकदार या प्लास्टिक जैसा दिखे, तो सचेत रहें. अंडे को पानी में डालकर भी चेक किया जा सकता है- ताजा अंडा पानी में डूब जाता है, जबकि खराब अंडा ऊपर तैरने लगता है.
