विज्ञापन
विशेष लिंक

ट्रांसजेंडर भाई की मदद से प्रेग्नेंट हो गई बहन, ये कहानी दिल छू लेगी

एक ऐसा भाई जिसने अपनी जिंदगानी की जंग लड़ते हुए, बहन का मां बनने का सपना पूरा किया. हार्मोन थेरेपी रोककर, अंडे दान कर, इस ट्रांसजेंडर ने दिखा दिया कि सच्चा इश्क और परिवार की हिफाजत क्या होती है. पढ़िए ये दिल छू लेने वाली कहानी जो सोच को झकझोर देगी.

Read Time: 3 mins
Share
ट्रांसजेंडर भाई की मदद से प्रेग्नेंट हो गई बहन, ये कहानी दिल छू लेगी
बहन को मां बनने में हो रही थी प्रॉब्लम, ट्रांसजेंडर भाई ने ऐसे की मदद

Transgender man helps sister get pregnant: जब सच्चा प्यार हो तो कोई भी सीमा मुश्किल नहीं होती. एक ऐसा भाई, जिसने अपनी पहचान और जिदंगी की जटिल लड़ाई के बीच भी, अपनी बहन के लिए वह कर दिखाया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाए. अपनी हार्मोन थेरेपी रोककर, अपनी प्रजनन शक्ति को दांव पर लगाकर, उसने अपनी बहन को मां बनने का तोहफा दिया. यह कहानी है केनी एथन जोन्स की, जो सिर्फ एक ट्रांसजेंडर इन्फ्लुएंसर नहीं, बल्कि एक सच्चे परिवार के लिए लड़ने वाले हौसले का नाम है. एक ऐसे प्यार की मिसाल, जो हर दिल को छू जाए और हर सोच को झकझोर दे.

बहन को मां बनाने में मदद (transgender brother helps sister pregnancy)

केनी एथन जोन्स, जो खुद ट्रांसजेंडर हैं, ने अपनी बहन की चार साल से चली आ रही प्रेग्नेंसी की लड़ाई में मदद करने के लिए अपनी हार्मोन थेरेपी रोक दी और अपने अंडे दान किए. बहन को मां बनने की तमन्ना ने भाई के हौंसले को और भी मजबूत किया. यह सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं, बल्कि परिवार की मोहब्बत और संघर्ष की मिसाल है.

Latest and Breaking News on NDTV

जेंडर डिस्फोरिया और मुश्किल सफर (egg donation by transgender)

हार्मोन थेरेपी रोकना केनी के लिए आसान नहीं था. यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता था, क्योंकि शरीर की पहचान और जेंडर आईडेंटिटी में फर्क होने की वजह से जेंडर डिस्फोरिया का खतरा था, लेकिन भाई ने अपनी बहन के लिए इस कठिनाइयों को हिम्मत से सहा.

Latest and Breaking News on NDTV

उम्मीद की नई किरण (Transgender fertility treatment case)

डॉक्टर्स ने केनी के 19 अंडे लिए, जिनसे 6 भ्रूण बने. इससे उनकी बहन के प्रेग्नेंट होने की संभावना काफी बढ़ गई. इस जज्बे ने दिखा दिया कि परिवार की मोहब्बत कैसे सबसे बड़ी ताकत बनती है, जो हर मुश्किल को पार कर सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

यह कहानी ट्रांसजेंडर समुदाय की जिंदादिली, परिवार की हिफाजत और मुश्किल हालात में भी उम्मीद न खोने की मिसाल है. साथ ही, यह उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो प्रजनन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- MRI मशीन में कपल का सेक्स, 30 साल पहले हुआ साइंस एक्सपेरिमेंट, बदल गई मेडिकल हिस्ट्री

ये भी पढ़ें:- छोटे भाई से प्रेग्नेंट हुई बहन...पैदा होते ही घर के पीछे फेंक दिया बच्चा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Transgender Man Helps Sister Get Pregnant, Transgender Brother Helps Sister Pregnancy, Egg Donation By Transgender, Transgender Egg Donation Story, Brother Helps Sister Conceive Baby
Get App for Better Experience
Install Now