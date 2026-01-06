ओवन में कैमरा कैसे गया? सीधे माइक्रोवेव के अंदर ही रिंच से फोड़ा अंडा, एक्सपेरिमेंट देख लोगों का माथा घूम गया

Egg Experiment Microwave: सोशल मीडिया पर अजीब-गरीब फूड एक्सपेरिमेंट्स की कोई कमी नहीं है. कभी लोग चॉकलेट से पराठा बना देते हैं तो कभी मैगी में दूध डालकर इंटरनेट को हैरान कर देते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने लोगों को हंसाने के साथ-साथ डराने का भी काम किया है. वजह है - माइक्रोवेव में अंडा फोड़ने का ऐसा तरीका, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा.

वीडियो में आखिर है क्या?

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स माइक्रोवेव ओवन खोलता है और हाथ में अंडा लेकर अंदर की प्लेट पर रख देता है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह अंडा तोड़ने के लिए न चम्मच इस्तेमाल करता है, न कटोरी - बल्कि सीधे रिंच (पाना) से अंडा फोड़ देता है.

अंडे की जर्दी और सफेदी माइक्रोवेव की प्लेट पर फैल जाती है और एक अजीब-सा गाढ़ा घोल बन जाता है. इसके बाद वह माइक्रोवेव का दरवाजा बंद करता है और मशीन ऑन कर देता है. जैसे ही माइक्रोवेव शुरू होता है, अंडा प्लेट पर गोल-गोल घूमने लगता है. कुछ ही देर में सफेदी का रंग बदलने लगता है, वहीं कुछ हिस्सा उछलकर किनारों पर चिपक जाता है.

देखें VIDEO:

ओवन में कैमरा कैसे? सबसे बड़ा सवाल

वीडियो का कैप्शन था - माइक्रोवेव के अंदर अंडा रखना एक नए प्रकार का प्रयोग है. वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने मजाक में लिखा, मुझे अंडे से ज्यादा चिंता कैमरे की है, वो गर्मी में बचा कैसे? दूसरे ने पूछा, ओवन में कैमरा? वहीं किसी ने लिखा, कैमरामैन नेशनल लेवल का है, इसलिए बच गया.

गंदगी और बदबू ने भी उड़ाए होश

कुछ लोग कैमरे को लेकर परेशान थे, तो कुछ सफाई की सोचकर ही डर गए. एक कमेंट था, सब कैमरे की चिंता कर रहे हैं, मुझे तो बाद में सफाई की टेंशन हो रही है. दूसरे ने लिखा, अब इस माइक्रोवेव से अंडे की बदबू कभी नहीं जाएगी. कई यूजर्स ने पूछा कि आखिर प्लेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया. एक ने लिखा, जब माइक्रोवेव में डालना ही था, तो प्लेट क्यों नहीं ली? तो किसी ने सवाल उठाया, अंडा छोड़िए, कोई रिंच पर बात क्यों नहीं कर रहा?

जीनियस या पागलपन?

जहां कुछ लोगों को यह वीडियो मजेदार लगा, वहीं कई यूजर्स इसे देखकर सच में घबरा गए. किसी ने लिखा, यह देखकर लग रहा है अभी फट जाएगा. तो किसी ने कहा, मुझे तो यह AI से बना हुआ लग रहा है. क्या यह अनोखा प्रयोग जीनियस आइडिया है या फिर सोशल मीडिया के लिए किया गया पूरा पागलपन?

यह भी पढ़ें: दिल्ली में 100 रुपए में सिर्फ 2 गोलगप्पे, खाते ही क्यों लगा 440 वोल्ट का झटका?

इंसानियत जिंदा है! बर्फीली झील में फंसे कुत्ते को बचाने उतरे हीरो, रेस्क्यू वीडियो आपको झकझोर देगा

दुनिया का सबसे हैंडसम क्रिमिनल, आखिर क्यों हुई 24 साल की जेल? सजा खत्म करने की होने लगी मांग