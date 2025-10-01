विज्ञापन
विशेष लिंक

40 में दिखना चाहते हैं 20 के? ज्यादा कुछ नहीं इन 5 फूड्स का कर लें रोज सेवन

What Is The Best Food To Look Younger: तो आइए जानते हैं कौन-कौन फूड्स एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर होते हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
40 में दिखना चाहते हैं 20 के? ज्यादा कुछ नहीं इन 5 फूड्स का कर लें रोज सेवन
Foods that can help you look younger

What Is The Best Food To Look Younger: स्ट्रेस, गलत खान-पान और बदलता लाइफस्टाइल के कारण चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगती है और त्वचा पर झुर्रियां आने लगती हैं. एजिंग से बचने के लिए अपनी डाइट में बदलाव करना बेहद जरूरी है.  इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर हैं और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कौन-कौन फूड्स एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर होते हैं.

How To Look 20 Years Younger Naturally | कौन सी चीज खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है?

हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, साग, सरसों का साग और कोथिम्बीर/धनिया विटामिन ए, सी, और के के साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो त्वचा की मरम्मत करते हैं और झुर्रियों से बचाने में मदद कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: भीगे बादाम और किसमिश ही नहीं, 100 बीमारियों का इलाज है ये एक ड्राई फ्रूट, चौंका देंगे फायदे

एवोकाडो: एवोकाडो में बीटा-कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो स्किन को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है. आप चाहें, तो एवोकाडो को ब्रेकफास्ट में शामिल कर स्किन को हेल्दी रख सकते हैं. 

बेरीज: बेरीज में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और एजिंग को धीमा करने में मदद करते है. नियमित रूप से इनका सेवन स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी मदद कर सकता है.

लहसुन: लहसुन में सेलेनियम, विटामिन सी और फ्लेवोनोइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं.

पपीता: पपीता एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन और खनिजों से भरा है, त्वचा की लोच को बढ़ाने में मदद करता है. यह मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में सहायता करके त्वचा को चमकदार बनाने में भी सहायता कर सकता है. अगर आप झुर्रियों से मुक्त त्वचा चाहते हैं, तो पपीता आपका पसंदीदा फल होना चाहिए.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anti-aging Foods, Foods That Promote Healthy Skin, Foods For Youthful Skin, Nutrients That Fight Aging, Anti-aging Diet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com