जानें 50 से ऊपर की महिलाओं की थाली में क्या- क्या होना चाहिए

Superfoods For 50 Year Old Woman: पचास साल से ऊपर की महिलाएं अपने करियर, शौक और पारिवारिक जीवन में काफी आगे बढ़ चुकी होती हैं और उनका अनुभव भी हम सभी से ज्यादा होता है, लेकिन शारीरिक रूप से उनकी हड्डियां और मांसपेशियां ज्यादा मजबूत नहीं होती है. ऐसे में 50 से ऊपर की महिलाओं को शरीर की मजबूती बनाए रखने के लिए खाने-पीने का खास ध्यान देना जरूरी है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 50 से ऊपर की महिलाओं को क्या- क्या खाना चाहिए? आइए जानते हैं.
कैसी होनी चाहिए 50 से ज्यादा उम्र महिलाओं की हेल्दी थाली?
50 से ज्यादा उम्र की महिलाओं की थाली को सही भोजन से भरना बेहद जरूरी है. जिसमें फल, सब्जियां, प्रोटीन, डेयरी और साबुत अनाज शामिल होना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हर निवाला मायने रखता है, इसलिए कैलोरी के अलावा विटामिन और खनिज युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए.
50 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को है इन पोषक तत्वों की जरूरत
- प्रोटीन: मीट, मछली, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट, दालें, बीन्स, मेवे, बीज.
- विटामिन B12: विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों में मछली, लीन रेड मीट, कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट, पनीर और अंडे.
- फोलेट/फोलिक एसिड: फोलेट से भरपूर खाद्य पदार्थों में गहरे हरे पत्तेदार साग, शतावरी, ब्रोकली, खट्टे फल, बीन्स, बीज और मेवे.
- कैल्शियम: कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों में कम फैट वाला दूध, केल, सार्डिन मछली, ब्रोकली, दही और पनीर.
- विटामिन D: विटामिन D के उच्च स्रोतों में मछली, संतरे का रस और धूप सेंकना शामिल हैं.
- पोटेशियम: एवोकाडो, पालक, शकरकंद, दही, नारियल पानी और सफेद बीन्स.
- मैग्नीशियम: मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों में गहरे हरे पत्तेदार साग, बीज और मेवे, मछली, बीन्स और दालें और ब्राउन राइस.
- फाइबर: फाइबर के बेहतरीन स्रोतों में एवोकाडो, रसभरी, ब्लैकबेरी, आर्टिचोक, मटर, बीन्स, मसूर, मेवे और बीज.
- ओमेगा-3 फैटी एसिड: ओमेगा-3 फैट से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे में अलसी का तेल, मछली और मछली के तेल, मेवे, सोयाबीन और पालक को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.
50 साल से ज्यादा की उम्र वाली महिलाएं खुद को रखें हाइड्रेटेड
50 साल से ज्यादा की उम्र के बाद महिलाओं को खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी जाती है. ऐसे में समय-समय पर पानी पीएं, क्योंकि कई दवाइयां डिहाइड्रेशन की संभावना को बढ़ा सकती हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिदिन कुल 1.5 से 2.2 लीटर पानी पीना चाहिए.
50 साल से अधिक की महिला को एक दिन में कितना खाना चाहिए?
50 साल से अधिक उम्र की एक महिला को अपना वजन बनाए रखने के लिए आमतौर पर प्रतिदिन लगभग 1,600 से 1,800 कैलोरी की आवश्यकता होती है.
50 साल से अधिक की महिला के लिए जरूरी विटामिन?
50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हड्डियों को मजबूत और ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन बी12 के साथ-साथ सामान्य रूप से विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलेट, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 से भरपूर डाइट लेनी चाहिए.
