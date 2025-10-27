क्या अंडे 100% शाकाहारी होते हैं, अंडे कब नहीं खाने चाहिए, 1 अंडे में कितना प्रोटीन होता है, अंडे में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? | 14 FAQs

Benefits of eating eggs: अंडा सेहत का पावरहाउस है. सस्ता, टेस्टी और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, अंडा बहुत आसानी से लगभग हर किचन में मिल जाता है.है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना अंडा खाने से क्या फायदे होते हैं, इसे कब और कैसे खाना चाहिए, और कब इससे बचना चाहिए? आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि अंडा आपकी सेहत के लिए कैसे गेम-चेंजर हो सकता है, और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए. अंडा प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है. ये हैं इसके बेहतरीन फायदे:

रोज़ाना अंडा खाने के फायदे और सही तरीका: जानिए कब खाएं, कब बचें पूरे 10 सवालों के जवाब | Benefits and correct way to eat eggs daily: Know when to eat and when to avoid them, answers to all 10 questions

1. क्या अंडे 100% शाकाहारी होते हैं?

आमतौर पर अंडे को शाकाहारी आहार शामिल नहीं किया जाता। शाकाहारी आहार में मांस या समुद्री भोजन का सेवन शामिल नहीं होता। हालाँकि इसमें कई अपवाद हैं. कुछ लोगो का मानना है की अंडा शाकाहारी है ठीक वैसे ही जैसे दूध धकहरी है. वही कुछ लोगों मानना है कि अंडा मांसाहारी है, क्यूंकि यहाँ मुर्गी से आता है. शाकाहारी आहार का पालन करने वाले कुछ लोग अंडे और डेयरी उत्पाद खा सकते हैं, जबकि अन्य एक या दोनों से परहेज कर सकते हैं.

अलग-अलग तरह की आहार प्रणाली में अंडे को अलग अलग तरह से देखा जाता है -

ओवो-शाकाहारी (Ovo-vegetarian): मांस, मछली और डेयरी उत्पादों से परहेज़ करें, लेकिन अंडे शामिल करें

लैक्टो-ओवो शाकाहारी (Lacto-ovo vegetarian): मांस और मछली से परहेज़ करें, लेकिन अंडे और डेयरी उत्पाद शामिल करें.

लैक्टो-शाकाहारी (Lacto-vegetarian)) : अंडे, मांस और मछली से परहेज़ करें, लेकिन डेयरी उत्पाद शामिल करें

विगन (Vegan): सभी पशु और पशु-व्युत्पन्न उत्पादों से परहेज़ करें, जिनमें मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद और अक्सर शहद जैसी अन्य चीज़ें शामिल हैं

2. अंडा खाने के फायदे क्या हैं, अंडे खाने से शरीर को क्या फायदा होता है? (Benefits of Eating eggs In Hindi)

मसल्स को बनाए मजबूत: अंडा हाई-क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स है, जो मसल्स को रिपेयर और ग्रोथ में मदद करता है. जिम जाने वालों के लिए ये बेस्ट है.

दिमाग को रखे तेज़: अंडे में कोलीन होता है, जो ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी है. ये मेमोरी और फोकस को बेहतर करता है.

आंखों की रोशनी बढ़ाए: अंडे की ज़र्दी में विटामिन A, ल्यूटिन और जियाजैंथिन होते हैं, जो आंखों को हेल्दी रखते हैं और मोतियाबिंद का खतरा कम करते हैं.

वजन कंट्रोल में मदद: अंडा खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे ओवरईटिंग की आदत कम होती है. ये वेट लॉस जर्नी में फायदेमंद है.

हड्डियों को मजबूत: अंडे में विटामिन D और फास्फोरस होता है, जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है.

3. अंडा खाने का सही समय और तरीका क्या है?

ब्रेकफास्ट में: सुबह अंडा खाना एनर्जी देता है. उबला, ऑमलेट या स्क्रैम्बल्ड अंडा ब्रेकफास्ट में परफेक्ट है.

वर्कआउट के बाद: एक्सरसाइज के बाद 1-2 उबले अंडे खाएं. ये मसल्स को रिकवर करने में मदद करता है.

उबला अंडा सबसे हेल्दी है, क्योंकि इसमें ऑयल या बटर नहीं होता. ऑमलेट बनाएं तो कम ऑयल यूज़ करें. सलाद या सैंडविच में भी अंडा डाल सकते हैं.

4. अंडे कब नहीं खाने चाहिए?

रात को देर से: सोने से पहले अंडा खाने से डाइजेशन स्लो हो सकता है, जिससे पेट में भारीपन हो सकता है.

कच्चा या आधा पका: कच्चा या अधपका अंडा खाने से साल्मोनेला बैक्टीरिया का खतरा होता है, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है.

5. किन लोगों को अंडा नहीं खाना चाहिए, अंडा खाने के नुकसान?

वैसे तो अंडा खाना आमतौर पर सभी के लिए अच्छा और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए.



एलर्जी वाले: कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, जैसे स्किन पर रैशेज़ या पेट खराब. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लें.

हाई कोलेस्ट्रॉल: अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो ज़र्दी कम खाएं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है. हफ्ते में 3-4 ज़र्दी काफी हैं.

लिवर प्रॉब्लम: लिवर डिज़ीज़ वालों को अंडा कम खाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

पेट के रोग: अगर आपको IBS या अल्सर है, तो तला हुआ अंडा पेट में जलन बढ़ा सकता है. उबला अंडा ट्राई करें.

रोज़ाना 1-2 अंडे खाना ज़्यादातर लोगों के लिए हेल्दी और सेफ है. ये सस्ता, आसानी से मिलने वाला और टेस्टी ऑप्शन है. बस इसे सही समय और तरीके से खाएं, और अपनी सेहत का ध्यान रखें. अगर कोई हेल्थ कंडीशन है, तो डॉक्टर से पूछकर अंडे की मात्रा तय करें.

6. 1 देसी अंडे में कितना प्रोटीन होता है?

अंडे प्रकृति के सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक हैं। एक बड़े (53 ग्राम) ग्रेड-ए अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन और केवल 70 कैलोरी होती है.

7. क्या अंडे मांस का अच्छा विकल्प बन सकते हैं?

बिलकुल! अंडे एक तरह का सुपरफूड हैं, जो कई मायनों में रेड मीट, चिकन या मछली का आसान और सस्ता विकल्प साबित हो सकते हैं. इनमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है – दो अंडे खाने से करीब 12.7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यह पुरुषों की ज़रूरत का लगभग 20%, महिलाओं की ज़रूरत का 27% और 4 से 8 साल के बच्चों के लिए करीब 64% प्रोटीन की पूर्ति करता है. इसके अलावा अंडों में ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

आजकल कई लोग अपने खाने में विविधता लाने और स्वास्थ्य या पर्यावरण की दृष्टि से रेड मीट कम करने के लिए मांस की जगह अंडों को शामिल करना पसंद करते हैं.

8. अंडे में कौन से विटामिन पाए जाते हैं?

अंडे में कौन काफी जरूरी व‍िटाम‍िन जैसे - राइबोफ्लेविन (विटामिन बी2), विटामिन डी, विटामिन ई, पैंटोथेनिक एसिड (विटामिन बी5), विटामिन बी12, विटामिन ए, फोलेट और बायोटिन पाए जाते हैं.

9. अंडे का पीला भाग खाना चाहिए या नहीं?

अंडे का पीला भाग यानी यॉल्क पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में खाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. पीले हिस्से में प्रोटीन, विटामिन D, B12, आयरन और अच्छे फैट तो होते ही हैं, पर इसके साथ-साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी काफ़ीज़्यादा होती है. एक अंडे के पीले भाग में लगभग 180 से 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है. अगर कोई व्यक्ति रोज़ाना कई अंडों के पीले भाग खाता है, तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है. इससे दिल की बीमारियों, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है.

10. अंडे का पीला भाग खाने के नुकसान?

जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की समस्या, हाई कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ है, उन्हें अंडे का पीला भाग सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए. ज़्यादा मात्रा में यॉल्क खाने से शरीर में फैट जमा हो सकता है और वज़न बढ़ने की संभावना रहती है. इसके अलावा, कुछ लोगों में पीले भाग की वजह से पाचन संबंधी परेशानी या एलर्जी जैसी समस्या भी हो सकती है. अंडे का पीला भाग नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा अधिक होती है, जो हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल और वजन बढ़ने के जोखिम को बढ़ा सकता है. इसके अलावा, लिवर संबंधी समस्याओं वाले लोगों को भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनकी स्थिति बिगड़ सकती है.

11. कितने अंडे का पीला भाग खाना चाहिए?

अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं, तो अंडे का सफेद हिस्सा ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भरपूर और फैट बहुत कम होता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप पूरे अंडे के बजाय एक या दो बार हफ्ते में ही पीला भाग खाएं. संतुलन बनाए रखना सबसे ज़रूरी है — न तो अंडे के पीले भाग से पूरी तरह बचें, न ही उसे ज़्यादा मात्रा में खाएं.

12. कौन सी बीमारी में अंडे नहीं खा सकते हैं?

साल्मोनेला संक्रमण के दौरान अंडे नहीं खाने चाहिए, खासकर कच्चे या अधपके अंडे तो बिल्कुल नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि साल्मोनेला बैक्टीरिया अक्सर कच्चे या ठीक से न पके अंडों में पाया जाता है. अगर कोई संक्रमित व्यक्ति ऐसे अंडे खा लेता है, तो संक्रमण और बढ़ सकता है और शरीर को ठीक होने में ज़्यादा समय लग सकता है.

अगर आप साल्मोनेला से उबर रहे हैं, तो बेहतर है कि जब तक आप पूरी तरह ठीक न हो जाएं, अंडे या अंडे से बने खाद्य पदार्थ (जैसे मेयोनेज़, हलवे में डाला गया अधपका अंडा आदि) से परहेज़ करें.

जब ठीक हो जाएं, तो भी आगे से हमेशा अंडों को अच्छी तरह पकाकर ही खाएं.यानी सफेद और पीला हिस्सा दोनों पूरी तरह सख्त हो जाएं। इससे संक्रमण का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है.

साल्मोनेला एक ऐसा संक्रमण है जो कुछ लोगों के लिए काफी गंभीर साबित हो सकता है. इस बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर अक्सर पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे दस्त, उल्टी, बुखार और पेट में मरोड़ होने लगती . ये लक्षण आम तौर पर संक्रमण के 6 घंटे से लेकर 6 दिन के भीतर दिखाई देते हैं और करीब 4 से 7 दिन तक बने रह सकते हैं. ज़्यादातर मामलों में लोग बिना किसी दवा या एंटीबायोटिक के ही धीरे-धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उनके लिए यह बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है.

13. 1 दिन में कितना अंडा खाना चाहिए?

एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए, यह हर व्यक्ति के शरीर और जीवनशैली पर निर्भर करता है. आम तौर पर स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोजाना एक या दो अंडे खाना अच्छा माना जाता है. इससे शरीर को जरूरी प्रोटीन, विटामिन और खनिज मिलते हैं, जो दिनभर ऊर्जा बनाए रखते हैं.

शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय : अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ज्यादा सक्रिय है, जैसे कि खेलकूद करता है या जिम जाता है, तो वह दिन में दो से तीन अंडे भी खा सकता है. इससे मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है.

दिल की बीमारी : वहीं, जिन लोगों को दिल की बीमारी या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन्हें अंडे का सेवन सीमित रखना चाहिए. ऐसे लोग हफ्ते में तीन से चार अंडे खा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे ज्यादातर सफेद भाग ही लें, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा और वसा कम होती है.

बच्चों के लिए : दिन में एक अंडा काफी होता है, जिससे उनके शरीर की वृद्धि और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है.



14. अंडे को कच्‍चा खाएं या पकाकर?

अंडे हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही खाने चाहिए ताकि किसी भी तरह के संक्रमण का खतरा न रहे. कुल मिलाकर, अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो रोज एक से दो अंडे खाना शरीर के लिए फायदेमंद और सुरक्षित है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)