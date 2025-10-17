अंडा खाने के बड़े नुकसान| Anda Khane Ke Nuksan

Eggs Side Effects:अगर आप रोजाना अंडे का सेवन करते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. अंडा सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में खाया जाने वाला फूड आइटम है. अंडे से कई तरह की रेसिपीज भी बनाई जा सकती हैं.अंडे में प्रोटीन के साथ-साथ कैल्शियम और एंटी ऑक्सिडेंट भी देते हैं, जो सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, राइबोफ्लेविन और फोलेट के साथ-साथ सेलेनियम, आयोडीन, फॉस्फोरस और जिंक जैसे गुण पाए जाते हैं सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. लेकिन अगर आप अंडे का जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो ये शरीर को कई नुकसान पहुंच सकता है, तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं खाना चाहिए अंडा.

अंडा खाने के नुकसान- ( Anda Khane Ke Nuksan)

1. किडनी-

अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए ज्यादा अंडे के सेवन से किडनी को दिक्कतें हो सकती हैं. अगर आपको किड़नी से जुड़ी समस्याएं हैं तो इसे खाने से बचें.

2. कोलेस्ट्रॉल-

रोज अंडों का सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ सकता है. कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक लिक्विड चिपचिपा पदार्थ है.

3. दिल-

शरीर में कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ने पर दिल के लिए खतरा पैदा हो जाता है और हार्ट रिलेटेड डिजीज के जोखिम बढ़ जाते हैं.

4. मोटापा-

रोज दो से ज्यादा अंडे खाते हैं, तो आप अपनी लिमिट से ज्यादा कैलोरी का इनटेक करेंगे और इससे मोटापा बढ़ सकता है.

5. बीपी-

रोज दो से ज्यादा अंडों का सेवन करने से बीपी अनियंत्रित होने की आशंका बढ़ती है.

6. डायबिटीज-

अंडे में मौजूद भरपूर प्रोटीन ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है. इससे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस हाई हो सकता है.

6. पाचन-

गर्मियों में गर्म तासीर के चलते अंडा शरीर में हीट पैदा कर सकता है जिससे पाचन तंत्र प्रभावी होता है.

