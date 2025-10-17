विज्ञापन
विशेष लिंक

अंडा खाने के बड़े नुकसान| Anda Khane Ke Nuksan

Eggs Side Effects: अगर आप अंडे का जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो ये शरीर को कई नुकसान पहुंच सकता है, तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं खाना चाहिए अंडा.

Read Time: 3 mins
Share
अंडा खाने के बड़े नुकसान| Anda Khane Ke Nuksan
Egg Side Effects: अंडा खाने के बड़े नुकसान.

Eggs Side Effects:अगर आप रोजाना अंडे का सेवन करते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. अंडा सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में खाया जाने वाला फूड आइटम है. अंडे से कई तरह की रेसिपीज भी बनाई जा सकती हैं.अंडे में प्रोटीन के साथ-साथ कैल्शियम और एंटी ऑक्सिडेंट भी देते हैं, जो सेहत को कई तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, राइबोफ्लेविन और फोलेट के साथ-साथ सेलेनियम, आयोडीन, फॉस्फोरस और जिंक जैसे गुण पाए जाते हैं सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. लेकिन अगर आप अंडे का जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो ये शरीर को कई नुकसान पहुंच सकता है, तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं खाना चाहिए अंडा.

अंडा खाने के नुकसान- ( Anda Khane Ke Nuksan)

1. किडनी-

Latest and Breaking News on NDTV

अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए ज्यादा अंडे के सेवन से किडनी को दिक्कतें हो सकती हैं. अगर आपको किड़नी से जुड़ी समस्याएं हैं तो इसे खाने से बचें.

ये भी पढ़ें- इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है इस हरी पत्ती का सेवन, जाने फायदे और इस्तेमाल का तरीका

2. कोलेस्ट्रॉल-

Latest and Breaking News on NDTV

रोज अंडों का सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ सकता है. कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक लिक्विड चिपचिपा पदार्थ है.

3. दिल-

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

शरीर में कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ने पर दिल के लिए खतरा पैदा हो जाता है और हार्ट रिलेटेड डिजीज के जोखिम बढ़ जाते हैं.

4. मोटापा-

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

रोज दो से ज्यादा अंडे खाते हैं, तो आप अपनी लिमिट से ज्यादा कैलोरी का इनटेक करेंगे और इससे मोटापा बढ़ सकता है.

5. बीपी-

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

रोज दो से ज्यादा अंडों का सेवन करने से बीपी अनियंत्रित होने की आशंका बढ़ती है.

6. डायबिटीज-

Latest and Breaking News on NDTV

अंडे में मौजूद भरपूर प्रोटीन ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है. इससे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस हाई हो सकता है.

6. पाचन-

Latest and Breaking News on NDTV

गर्मियों में गर्म तासीर के चलते अंडा शरीर में हीट पैदा कर सकता है जिससे पाचन तंत्र प्रभावी होता है.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Egg Side Effects, Anda Khane Ke Nuksan, Who Should Not Eat Eggs Every Day, Anda Ke Fayde, Anda Recipe
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com