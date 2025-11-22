Benefits of eating apple daily in winter: एक पुरानी कहावत है, "An Apple a Day Keeps the Doctor Away" (रोज़ एक सेब खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ). यह कहावत खासकर सर्दियों के मौसम में और भी ज़्यादा सही साबित होती है. जैसे ही ठंड बढ़ती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) कम होने लगती है, और हम सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना सिर्फ एक सेब खाकर आप इन सभी मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं? सेब पोषक तत्वों का खजाना है, जो न सिर्फ आपको स्वस्थ रखता है, बल्कि आपकी त्वचा और दिमाग के लिए भी बेहतरीन है.

सर्दियों में रोज एक एप्पल के 10 फायदे क्या हैं और यह क्यों आपके लिए एक सुपरफूड है (Roj Ek Seb Khane Se Kya Hoga)-

इम्यूनिटी और स्वास्थ्य से जुड़े 5 बड़े फ़ायदे ; सर्दियों में सेब खाने से आपको ये पाँच बड़े स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं:

1. इम्यूनिटी बढ़ाता है (Boosts Immunity) : सेब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी (Vitamin C) और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये पोषक तत्व आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मज़बूत बनाते हैं, जिससे आपको सर्दी-खांसी और मौसमी फ्लू (Seasonal Flu) से लड़ने में मदद मिलती है. यह सर्दियों में बीमारियों से बचाता है.

2. पाचन तंत्र को मज़बूत करता है (Improves Digestion) : सेब में अच्छी मात्रा में फाइबर (Fiber) पाया जाता है, खासकर एक घुलनशील फाइबर जिसे पेक्टिन (Pectin) कहते हैं. पेक्टिन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है. यह कब्ज (Constipation) की समस्या को दूर करता है और पाचन क्रिया (Digestion) को बेहतर बनाता है.

3. दिल को रखता है स्वस्थ (Good for Heart Health) : सेब में मौजूद घुलनशील फाइबर (Soluble Fiber) आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर (Cholesterol Levels) को नियंत्रित करने में मदद करता है. रोज़ एक सेब खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम होता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है.

4. वज़न नियंत्रित करने में सहायक (Aids Weight Management) : अगर आप सर्दियों में अपना वज़न बढ़ने से रोकना चाहते हैं, तो सेब ज़रूर खाएं. सेब में कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है. इसे खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे आप बार-बार खाने से बचते हैं और वजन घटाने में मदद मिलती है.

5. फेफड़ों को स्वस्थ रखता है (Protects Lungs) : रिसर्च बताती है कि सेब खाने से फेफड़ों की कार्यक्षमता (Lung Function) में सुधार होता है. सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, ऐसे में सेब के एंटीऑक्सीडेंट्स फेफड़ों को नुकसान से बचाते हैं और अस्थमा का खतरा कम करते हैं.

त्वचा और दिमाग से जुड़े 5 अन्य फ़ायदे : सेब सिर्फ आपके अंदरूनी स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी बाहरी खूबसूरती और मानसिक सेहत के लिए भी कमाल का है:

6. दिमाग को तेज़ करता है (Boosts Brain Health) : सेब में क्वेरसेटिन (Quercetin) नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है. यह दिमाग की कोशिकाओं (Brain Cells) को नुकसान से बचाता है, जिससे याददाश्त (Memory) बेहतर होती है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है.

7. डायबिटीज़ कंट्रोल करता है (Controls Diabetes) : सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (Glycemic Index) कम होता है. सेब में मौजूद फाइबर ब्लड शुगर के स्तर को धीरे-धीरे बढ़ने देता है, जिससे शुगर कंट्रोल में रहता है.

8. त्वचा में चमक लाता है (Glowing Skin) : सेब में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं. यह त्वचा को स्वस्थ रखता है और आपको चमकदार (Glowing) और साफ त्वचा पाने में मदद करता है.

9. हड्डियों को मज़बूत करता है (Strengthens Bones) : सेब में कुछ मात्रा में कैल्शियम और बोरॉन जैसे मिनरल्स होते हैं. ये मिनरल्स हड्डियों के घनत्व (Bone Density) को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे सर्दियों में हड्डियों की मज़बूती बनी रहती है.

10. एनर्जी बूस्टर (Natural Energy Booster) : सेब में प्राकृतिक शुगर (Natural Sugar) और फाइबर का सही संतुलन होता है. यह आपको तुरंत एनर्जी देता है जो धीरे-धीरे रिलीज़ होती है, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

सर्दियों के दौरान रोज़ाना एक सेब खाना एक छोटी सी आदत है, जिसके फ़ायदे बहुत बड़े हैं. चाहे वह वजन कम करने की बात हो या इम्यूनिटी बढ़ाने की, सेब हर मोर्चे पर खरा उतरता है. कोशिश करें कि सेब को छिलके के साथ खाएं, क्योंकि छिलके में ही सबसे ज़्यादा पोषक तत्व और फाइबर होते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)