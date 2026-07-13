आज क्या बनाऊं: पीसकर नहीं छौंक कर बनाएं चटाकेदार अमरूद की चटनी, नोट करें रेसिपी

अमरूद का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. ताजे, मीठे और खुशबूदार अमरूद का स्वाद ही अलग होता है. आमतौर पर आपने अमरूद की पीसी हुई चटनी खाई होगी, लेकिन क्या कभी छौंक लगी चटनी ट्राई की है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. इस चटनी को मिक्सी या सिलबट्टे में पीसकर नहीं बनाया जाता है. इसे छौंक लगाकर तैयार किया जाता है.

सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार ने अमरूद की एक बेहद शानदार और मुंह में पानी ला देने वाली चटनी रेसिपी शेयर की. यह चटनी स्वाद में इतनी लाजवाब है कि यह आपके सादे से सादे खाने का स्वाद भी दोगुना कर देगी.

आमतौर पर हम सब धनिया, पुदीना या टमाटर की चटनी तो रोज ही खाते हैं, लेकिन अमरूद की चटनी का स्वाद एकदम हटकर और अनोखा होता है. इसमें अमरूद की हल्की मिठास, खट्टापन और हरी मिर्च का तीखापन मिलकर एक ऐसा फ्यूजन तैयार करते हैं, जो हर किसी को दीवाना बना दे. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह सिर्फ कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं शेफ रणवीर बरार की इस स्पेशल अमरूद की चटनी को बनाने का पूरा तरीका.

कैसे बनाएं अमरूद की चटपटी चटनी. (Image @cocos_chatkara)

कैसे बनाएं अमरूद की चटनी- (How To Make Guava Chutney)

सामग्री-

पके हुए या हल्के कच्चे अमरूद

बारीक कटी हुई हरी मिर्च

कद्दूकस किया हुआ अदरक

सौंफ

फ्रेश हरा पुदीना

नमक

थोड़ा सा सिरका

आम पापड़

शक्कर

विधि:

सबसे पहले अमरूद को पानी से अच्छे से धो लें और कपड़े से पोंछ लें. इसके बाद अमरूद को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उसके बीच वाले हिस्से को काटकर पूरी तरह अलग कर दें. याद रखें, चटनी में बीज बिल्कुल नहीं होने चाहिए. अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालें इसमें अदरक, सौंफ, अमरूद के टुकड़े, हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी शक्कर, सिरका, आम पापड़ डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. चटनी बनकर तैयार है इसे पुदीने के पत्ते से गार्निश कर सर्व करें.

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