इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए अलसी के बीज, फायदे की जगह पहुंच सकता है नुकसान

Alsi Ke Nuksan: अलसी का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फायदा की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं खाना चाहिए अलसी के बीज.

Alsi Ke Nuksan: अलसी खाने के नुकसान.

अलसी के बीज का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें ढेरों गुण पाए जाते हैं. अलसी को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, लिग्नैन, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन  जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन इसका सेवन कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकता है. अगर आप अलसी का सेवन करते हैं और आपको सेहत से जुड़ी ये समस्याएं हैं तो आज से ही इसे खाना बंद कर दें. 

अलसी खाने के नुकसान- (Alsi Khane Ke Nuksan)

1. खून पतला-

अलसी में ज्यादा मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड ब्लड को बहुत पतला कर सकता है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए अगर आपका खून पतला है या खून पतला करने की दवा ले रहे हैं तो अलसी खाने से बचें. 

2. एलर्जी-

अगर आपको भी अलसी के बीज खाने से त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, सूजन या सांस लेने में तकलीफ हो रही हैं तो आप इसके सेवन से बचें. क्योंकि कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है. 

3. प्रेग्नेंसी-

प्रेग्नेंसी एक महिला के जीवन का सबसे सुखद अनुभव होता है. इस दौरान सेहत और खाने-पान को लेकर खास सावधानी रखनी चाहिए. अलसी के बीज का ज्यादा सेवन आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

4. पाचन-

ज्यादा मात्रा में अलसी के बीज का सेवन करने से फाइबर का इनटेक बढ़ता है जिससे पेट में गैस, सूजन, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है तो इसका सेवन करने से बचें. 

5. लूज मोशन-

कुछ लोगों को अलसी के सेवन से लूज मोशन की समस्या हो सकती है. इसलिए अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

