आलू का परांठे खाने से हो सकते हैं ये 4 नुकसान, स्वाद में खा जाते हैं ज्यादा तो पड़ सकते हैं लेने के देने

Aloo Paratha Khane Ke Nuksan: संडे हो या मंडे सुबह-सुबह नाश्ते में अगर मक्खन और दही के साथ गरमा गरम पराठा मिल जाए तो बस क्या कहने. कई लोग सुबह के समय साधा पराठा खाना पसंद करते हैं , तो बहुत से ऐसे हैं जो आलू का परांठे के शौकीन होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह स्वाद से भरपूर पराठा आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? जी हां, अगर आप भी दिन की शुरुआत आलू का परांठे के साथ करते हैं तो आज से ही बदल लें अपनी ये आदत नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने. आइए जानते हैं आलू का पराठा खाने से होने वाले स्वास्थ्य नुकसनों के बारे में.

क्या रोज आलू खाना हानिकारक है?

वजन: आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी के रूप में जमा हो सकता है जिससे वजन बढ़ सकता है.

पाचन: आलू का अधिक सेवन पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

ब्लड प्रेशर: आलू में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है.

ब्लड शुगर: आलू में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, यह तेजी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है.जो डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)