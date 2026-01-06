विज्ञापन
वेनेजुएला पर अब किसने हमला कर दिया? अज्ञात ड्रोन घुसे, राष्ट्रपति भवन के बाहर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां

Venezuela Live Updates: सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कई वीडियो क्लिप में भारी गोलीबारी की आवाज सुनी जा रही है. साथ ही आसमान में ट्रेसर फायर की तस्वीरें कैद होती दिखाई दीं.

Venezuela Live Updates: वेनेजुएला राष्ट्रपति भवन के बाहर फिर गोलीबारी

वेनेजुएला पर अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन के बाद एक बार फिर हिंसा देखने को मिली है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि सोमवार, 5 जनवरी की देर रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी हुई है. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के एक करीबी सूत्र ने बताया कि सूत्र ने कहा मिराफ्लोरेस महल के ऊपर अज्ञात ड्रोन उड़ रहे थे और ऐसी स्थिति में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में रात 8:00 बजे के आसपास गोलीबारी की. खास बात यह है कि यह गोलीबारी कि स्थिति उस समय पैदा हुई है जब पद से हटाए जा चुके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की डिप्टी डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए कुछ घंटों ही बीते थे.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कई वीडियो क्लिप में भारी गोलीबारी की आवाज सुनी जा रही है. साथ ही आसमान में ट्रेसर फायर की तस्वीरें कैद होती दिखाई दीं. ट्रेसर फायर की मदद से उन अज्ञात ड्रोन को वेनेजुएला की सेना मार गिराने की कोशिश कर रही है. द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुनार हंटरब्रुक मीडिया के एक ओपन-सोर्स इनवेस्टिगेटर ने बाताया कि गोलीबारी की यह घटना राष्ट्रपति परिसर के ठीक उत्तर में एक क्षेत्र में हुई है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला सरकार के एक करीबी सूत्र ने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में है.

न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश हुए मादुरो

अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था. निकोलस मादुरो को सोमवार को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में पेश किया गया. मादुरो पर ड्रग्स की तस्करी से जुड़े आतंकवाद (नार्को-टेररिज्म) के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मादुरो और उनकी पत्नी सिलीओ फ्लोरेस को कड़ी सुरक्षा के बीच कुख्यात संघीय हिरासत केंद्र मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (एमडीसी) से अदालत लाया गया. दोनों को हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन लाया गया और इसके बाद भारी पुलिस सुरक्षा में उन्हें अदालत तक पहुंचाया गया.

सुनवाई के दौरान मादुरो और फ्लोरेस के आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया. खास बात है कि मादुरो ने जोर देकर कहा कि वह अभी भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं. जबकि दूसरी तरफ उनकी नंबर 2, डिप्टी डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली थी.

Venezuela, US Attack Venezuela, Donald Trump
