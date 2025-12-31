New Year Special Aloo Chaat Recipe: घर पर कर रहे हैं पार्टी, तो मेहमानों के लिए जरूर बनाएं चटपटा आलू चाट

New Year Special Aloo Chaat Recipe: नया साल है और हर कोई इस समय पार्टी मोड में रहता है. जिसमें तरह-तरह के टेस्टी खाने भी शामिल होते हैं. अगर आप भी न्यू ईयर पर कुछ टेस्टी और स्पेशल बनाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक टेस्टी और मजेदार रेसिपी है. नए साल के मौके पर अगर आप घर पर कुछ स्पेशल और टेस्टी स्नैक्स बनाना चाहते हैं तो आलू चाट बनाकर खा सकते हैं और घर में सबको खिला सकते हैं. ये खाने में बेहद टेस्टी और बनाने में बेहद आसान है. नए साल की पार्टी पर आप आलू चाट को बनाकर पी सकते हैं. तो चलिए जानते हैं आलू चाट बनाने की आसान सी रेसिपी.

आलू चाट बनाने के लिए सामग्री

आलू- 3-4 उबले हुए

नमक- स्वादानुसार

धनिया पत्ती- 2 चम्मच बारीक कटी हुई

प्याज- 1 बारीक कटा हुआ

तेल- जरूरत के अनुसार

हरी चटनी- 2 चम्मच

इमली की मीठी चटनी- 2 चम्मच

दही- 2 चम्मच

काला नमक- चुटकी भर

सेव- 1 चम्मच

अनार के दाने- 1 चम्मच

भुना जीरा पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच

चाट मसाला- 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच

आलू चाट कैसे बनाएं

आलू चाट बनाना बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको आलू को छीलकर छोटे-छोटे पीस में काट लेना है. अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें आलू के टुकड़ों को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें. आलू फ्राई होने के बाद इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लें. अब इसमें काला नमक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा और चाट मसाला डालकर मिक्स करें. अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी चटनी, इमली की चटनी और दही डालकर के सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. आखिर में इसमें धनिया पत्ती और सेव डालकर गार्निश करें, ऊपर से कुछ अनार के दानें भी डालें. आपकी मजेदार आलू चाट बनकर तैयार है.

