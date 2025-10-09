विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या आप जानते हैं अखरोट खाने के फायदे और नुकसान| Akhrot Khane Ke Fayde Aur Nuksan

Walnut Benefits And Side Effects: अखरोट सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन साथ ही इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. जी हां अगर आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो उससे आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या आप जानते हैं अखरोट खाने के फायदे और नुकसान| Akhrot Khane Ke Fayde Aur Nuksan
Walnut Benefits: अखरोट खाने के फायदे और नुकसान.

अखरोट सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमे मौजूद विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम, और एंटी-ऑक्सीडेंट, विटामिन-ई जैसे पोषक तत्व आपकी सेहत को सुधारने में मदद करते हैं, यह आपके पर्सनल लाइफ को सुधारने में भी मददगार हो सकता है, अखरोट डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है. इन सब पोषक तत्वों के होने के बावजूद अखरोट के ज्यादा सेवन से आपकी सेहत पर कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है. क्योंकि कोई भी चीज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो अगर आप उसका जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो सेहत के लिए नुकसानदायक भी है. 

अखरोट खाने के फायदे- (Akhrot Khane Ke Fayde)

1. अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल को स्वस्थ रखने में मददगार होता है और साथ ही शरीर में ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva


2.रोजाना अखरोट खाने से वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है क्योंकि, इसमे मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट लंबे समय तक भूख को कंट्रोल कर सकता है.
3.सुबह खाली पेट अखरोट खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और साथ ही यह आंतों को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है.
4.अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 फैटी एसिड दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाकर याददाश्त को बेहतर करता है और साथ ही मानसिक कमजोरी को भी कम करने में मदद कर सकता है.

अखरोट खाने के नुकसान- (Akhrot Khane Ke Nuksan)

1.ज्यादा मात्रा में अखरोट खाने से इसमे मौजूद कैलोरी और फैट शरीर का वजन तेजी से बढ़ा सकता है.
2. एलर्जी वाले लोगों के लिए अखरोट खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि यह त्वचा पर चकत्ते,जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी अनेक समस्याए कर सकता है. 
3.ज्यादा मात्रा में कच्चे अखरोट खाने से पेट में गर्मी करके सीने में जलन के साथ-साथ एसिडिटी की भी समस्या बढ़ा सकता है.
4.ज्यादा मात्रा में फाइबर होने के कारण अधिक अखरोट खाने से कब्ज, दस्त और पेट फूलना और ऐंठन जैसी शिकायतें हो सकती है.

प्रस्तुती- Bobby Raj

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Side Effects Of Eating Walnuts Everyday, Benefit Of Eating Walnut, Side Effects Of Walnuts For Skin, Walnut Side Effects For Health, How Many Walnuts To Eat Per Day
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com