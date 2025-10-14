विज्ञापन
त्योहारों में पेट रहेगा एकदम हल्का! किचन के ये मसाले पेट को रखेंगे चकाकच, जानिए कैसे करना है सेवन

Festival Food: त्योहारों में घरों में मजे-ंमजे के पकवान बनते हैं, जिनको लोग जी भर कर खाते है. लेकिन कई बार इस खाने की वजह से पेट में गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या हो जाती है. आइए जानते हैं कि कैसे आप खाने का मजा लेते हुए अपने पेट को हेल्दी भी रख सकते हैं.

त्योहारों में एसिडिटी और गैस से पाएं छुटकारा दिलाएंगे ये मसाले.

Diwali Food: दीपावली का नाम आते ही आंखों के सामने रंग-बिरंगे दीये, जगमगाती लाइट और पकवानों के नजारे आ जाते हैं. इस खास मौके पर हर कोई व्यंजनों और मिठाइयों का भरपूर सेवन करता है. हालांकि, जब ज्यादा तला-भुना और मीठा खाने से गैस, एसिडिटी, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं होनी शुरू हो सकती हैं. ऐसे में कुछ आसान और घरेलू उपाय अपनाए जाएं, तो पेट की इन परेशानियों से बचा जा सकता है. 

गैस, अपच और एसिडिटी से बचाएंगे ये मसाले

अजवाइन: अजवाइन को आयुर्वेद में पेट के लिए रामबाण माना गया है. इसका तीखा स्वाद और उसमें मौजूद औषधीय गुण पाचन को तेजी से सुधारते हैं. एक चम्मच अजवाइन को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर पीने से पेट में बनी गैस तुरंत बाहर निकल जाती है और राहत महसूस होती है.

अदरक

अदरक का छोटा सा टुकड़ा न सिर्फ खाना स्वादिष्ट बनाता है बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है. अदरक को सेंधा नमक के साथ चबाने से पेट हल्का महसूस होता है और जी मिचलाने या उलझन जैसी परेशानी नहीं होती. ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें ज्यादा मिठाई खाने के बाद उल्टी जैसा मन करता है.

जीरा

जीरा आमतौर पर हर रसोई में मिलता है, लेकिन इसके फायदे बहुत खास हैं. अगर पेट भारी लग रहा हो या एसिडिटी महसूस हो रही हो, तो एक चम्मच भुना हुआ जीरा पानी में डालकर उसे उबालें और ठंडा होने पर पी लें. इससे न सिर्फ पाचन सुधरता है, बल्कि खाना जल्दी पचता है. साथ ही एसिडिटी से भी राहत मिलती है.

हींग

एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी में घोलकर पीने से पेट की गैस और फूलने जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं. अगर आप इसे रोजाना अपने खाने में डालें, तो ये आपकी पाचन क्रिया को लंबे समय तक ठीक बनाए रखती है.

सौंफ और मिश्री

सौंफ और मिश्री का मिश्रण एक अच्छा माउथ फ्रेशनर है. यह पेट को ठंडक देने का काम करता है. त्योहारों में जब ज्यादा मसालेदार और मिठास से भरे व्यंजन खाते हैं, तो पेट में जलन की समस्या आम हो जाती है. ऐसे में खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है. यह पाचन को बेहतर बनाता है और अंदर से ताजगी भी देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

