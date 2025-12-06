विज्ञापन
बिहार के अस्पताल में झाड़-फूंक! इमरजेंसी वार्ड में लोगों ने देखा भगत का 'मैजिक शो', अब उठ रहे सवाल

समस्‍तीपुर के सदर अस्‍पताल के इमरजेंसी वार्ड में करीब 15 से 20 मिनट तक कथित भगत आराम से मंत्र पढ़कर झाड़-फूंक करता रहा. इस दौरान न तो किसी डॉक्टर ने उसे रोका और न ही स्वास्थ्यकर्मियों या गार्ड ने हस्तक्षेप किया.

  • समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक भगत ने खुलेआम झाड़-फूंक करते हुए मरीज के पास मंत्र पढ़े.
  • नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने इस घटना को रोकने या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझी.
  • मरीज फूलो देवी को पेट दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया था, परिजन अंधविश्वास में भगत को बुलाकर ले आए.
समस्‍तीपुर:

बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में गुरुवार को स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है. अस्‍पताल के इमरजेंसी वार्ड के भीतर एक कथित भगत द्वारा खुलेआम झाड़-फूंक किए जाने का मामला उजागर हुआ. यह पूरा वाकया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भगत मरीज के बाजू में बैठकर मंत्र पढ़ते और झाड़-फूंक करते नजर आ रहा है. हैरानी की बात यह कि मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों में से किसी ने भी उसे रोकना जरूरी नहीं समझा.

जानकारी के अनुसार, भर्ती महिला मरीज की पहचान मुक्तापुर थाना क्षेत्र के चकदौलतपुर गांव निवासी रामप्रीत पंडित की पत्नी फूलो देवी के रूप में हुई है. गुरुवार को पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे. डॉक्टरों द्वारा आवश्यक इलाज किए जाने के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं होने पर परिजन अंधविश्वास में पड़ गए और स्थानीय भगत को अस्पताल बुलाया गया.

इमरजेंसी वार्ड में 20 मिनट तक झाड़-फूंक

इमरजेंसी वार्ड में करीब 15 से 20 मिनट तक कथित भगत आराम से मंत्र पढ़कर झाड़-फूंक करता रहा. इस दौरान न तो किसी डॉक्टर ने उसे रोका और न ही स्वास्थ्यकर्मियों या गार्ड ने हस्तक्षेप किया. वार्ड के अंदर मौजूद अन्य मरीज और उनके परिजन भी इस गतिविधि को आश्चर्य से देखते रहे.

लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी है. उनका कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना और डॉक्टर-कर्मियों द्वारा इसे अनदेखा करना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.

स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल

वायरल वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच कर जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो.

इधर सदर अस्पताल के डीएस डॉ. गिरीश ने बताया कि सुरक्षा में लगे कर्मियों को तलब किया गया है. अस्पताल परिसर में इस तरह का वाकया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

(अविनाश कुमार का इनपुट)

