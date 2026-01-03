Vijay Hazare Trophy LIVE: भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल को शनिवार को सिक्किम के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच के लिए पंजाब की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है. विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की कप्तानी वाली पंजाब टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. इस बीच, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली ने भी टॉस जीतकर सर्विसेज के खिलाफ पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. दूसरी ओर, शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन झारखंड की कप्तानी करते हुए केरल के खिलाफ मैदान में उतरेंगे. पहले चार राउंड में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद, उम्मीद है कि भारतीय घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट के पांचवें राउंड में और भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. (Live Scorecard)

Here are the Live Updates of Vijay Hazare Trophy, Round 5 matches: