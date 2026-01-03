विज्ञापन
26 minutes ago

Vijay Hazare Trophy LIVE: भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल को शनिवार को सिक्किम के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच के लिए पंजाब की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है. विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की कप्तानी वाली पंजाब टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया.  इस बीच, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली ने भी टॉस जीतकर सर्विसेज के खिलाफ पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है.  दूसरी ओर, शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन झारखंड की कप्तानी करते हुए केरल के खिलाफ मैदान में उतरेंगे. पहले चार राउंड में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद, उम्मीद है कि भारतीय घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट के पांचवें राउंड में और भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. (Live Scorecard)

Here are the Live Updates of Vijay Hazare Trophy, Round 5 matches: 

Jan 03, 2026 10:08 (IST)
Vijay Hazare Trophy Live Score: दिल्ली के लिए हर्षित राणा ने चटकाया विकेट

 विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड-5 मैच में दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल कर दिल्ली को दमदार शुरुआत दी है. 

Jan 03, 2026 10:06 (IST)
Vijay Hazare Trophy Live: अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी

विजय हजारे ट्रॉफी में सिक्किम के खिलाफ मैच में अर्शदीप ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. अर्शदीप ने  पारी में पहला विकेट हासिल किया

Jan 03, 2026 09:15 (IST)
Vijay Hazare Trophy Live: सिराज और तिलक वर्मा एक्शन में

मोहम्मद सिराज और तिलक वर्मा एक्शन में हैं. दोनों खिलाड़ी हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं. हैदराबाद का मुकाबला चंडीगढ़ से हो रहा है.  तिलक वर्मा, हैदराबाद  की कप्तानी कर रहे हैं. 

Jan 03, 2026 09:12 (IST)
Vijay Hazare Trophy Live: सभी टॉस के नतीजे

आंध्र बनाम गुजरात - आंध्र ने फील्डिंग चुनी

हरियाणा बनाम ओडिशा - हरियाणा ने फील्डिंग चुनी

रेलवे बनाम सौराष्ट्र - रेलवे ने फील्डिंग चुनी

दिल्ली बनाम सर्विसेज - दिल्ली ने फील्डिंग चुनी

छत्तीसगढ़ बनाम हिमाचल प्रदेश - HP ने बैटिंग चुनी

गोवा बनाम उत्तराखंड - उत्तराखंड ने फील्डिंग चुनी

पंजाब बनाम सिक्किम - पंजाब ने फील्डिंग चुनी

मुंबई बनाम महाराष्ट्र - महाराष्ट्र ने बैटिंग चुनी

असम बनाम बंगाल - असम ने फील्डिंग चुनी

बड़ौदा बनाम विदर्भ - विदर्भ ने फील्डिंग चुनी

झारखंड बनाम केरल - झारखंड ने बैटिंग चुनी

मध्य प्रदेश बनाम पुडुचेरी - पुडुचेरी ने फील्डिंग चुनी

राजस्थान बनाम तमिलनाडु - TN ने फील्डिंग चुनी

कर्नाटक बनाम त्रिपुरा - त्रिपुरा ने फील्डिंग चुनी

Jan 03, 2026 09:12 (IST)
Vijay Hazare Trophy Live: पंजाब की इलेवन में गिल का नाम नहीं

जयपुर से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है, भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल को सिक्किम के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच में पंजाब की फाइनल प्लेइंग XI में शामिल नहीं किया गया है. उम्मीद थी कि गिल आज का मैच खेलेंगे, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है.

