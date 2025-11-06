विज्ञापन
आटे में मिलाएं ये चीजें, औषधि से कम नहीं बनेंगी रोटियां, बच्चों के साथ पूरे परिवार की बढ़ेगी ताकत और इम्यूनिटी

Doctor Recommended Flour Mix: सर्दियों में सही खानपान सेहत का सबसे बड़ा हथियार है. अगर आप रोजाना की रोटियों को थोड़ा सा स्मार्टली तैयार करें, तो ठंड में भी आप एनर्जेटिक और हेल्दी रह सकते हैं. सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर सलीम की ये सलाह एक आसान लेकिन असरदार तरीका है.

Healthy Roti Ingredients: गेंहूं के आटे में क्या मिलाकर उसे हेल्दी बनाएं.

Gehu Ke Aate Me Kya Milana Chahiye: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को ज्यादा एनर्जी, गर्माहट और पोषण की जरूरत होती है. ठंडी हवाओं के बीच शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए सिर्फ गर्म कपड़े ही नहीं, बल्कि अंदरूनी मजबूती भी जरूरी है. यही वजह है कि सर्दियों में खानपान का सही चुनाव करना बेहद अहम हो जाता है. रोजाना की रोटियां जो हम गेहूं के आटे से बनाते हैं, अगर उसमें कुछ खास चीजें मिला दी जाएं, तो ये रोटियां न सिर्फ स्वादिष्ट बनती हैं बल्कि शरीर को ठंड से लड़ने की ताकत भी देती हैं. डॉ. सलीम जैदी ने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे आप अपने गेहूं के आटे को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसे सर्दियों के लिए सुपरफूड बना सकते हैं. ये उपाय खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जो सर्दियों में थकान, जोड़ों का दर्द, इम्यूनिटी की कमी या पाचन की समस्या से परेशान रहते हैं.

आटे को हेल्दी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएं? | What to Add to Flour to Make it Healthy?

1. मेथी का पाउडर

मेथी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सर्दियों में होने वाली सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं. यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाती है. 1-2 चम्मच मेथी पाउडर गेहूं के आटे में मिलाएं.

2. अजवाइन

अजवाइन पाचन तंत्र को मजबूत करती है और गैस, अपच जैसी समस्याओं से बचाती है. सर्दियों में भारी खाना खाने से जो पेट में गड़बड़ी होती है, उसे यह बैलेंस करती है. 1 चम्मच अजवाइन पाउडर आटे में मिलाएं.

3. सोंठ (सूखा अदरक)

सोंठ शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ सर्दी-खांसी से बचाव में भी मदद करती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. 1 चम्मच सोंठ पाउडर आटे में मिलाएं.

4. तिल

तिल में कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं और त्वचा को ठंड में रूखा होने से बचाते हैं. 2-3 चम्मच तिल आटे में मिलाएं.

5. चना आटा

चना आटा प्रोटीन से भरपूर होता है और शरीर को ताकत देता है. यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, जिससे डायबिटिक लोगों को भी फायदा होता है. गेहूं के आटे में 20 प्रतिशत चना आटा मिलाएं.

कैसे करें इस्तेमाल?

इन सभी चीजों को अपने गेहूं के आटे में मिलाकर एक मिश्रित आटा तैयार करें. इससे बनी रोटियां न सिर्फ स्वादिष्ट होंगी बल्कि शरीर को सर्दियों में जरूरी पोषण भी मिलेगा. यह उपाय बच्चों, बुज़ुर्गों और सभी सभी के लिए उपयुक्त है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

