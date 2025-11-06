ये 5 लोग भूलकर भी न खाएं चुकंदर, बुरी हो सकती है हालत, जानें फायदे और नुकसान

Beetroot Side Effects: चुकंदर यानी बीटरूट को अक्सर सुपरफूड कहा जाता है. इसका गहरा लाल रंग और मिट्टी जैसी खुशबू इसे खास बनाते हैं. लोग इसे सलाद, जूस या सब्जी के रूप में खाते हैं क्योंकि इसमें आयरन, फोलेट, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. यह खून बढ़ाने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती? चुकंदर भी कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. अगर आप बिना सोचे-समझे इसका सेवन करते हैं, तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन लोगों को चुकंदर से दूरी बनानी चाहिए.

ये 5 लोग भूलकर भी न खाएं चुकंदर | These 5 People Should Not Eat Beetroot Even by Mistake

1. किडनी स्टोन-

वाले लोग चुकंदर में ऑक्सालेट की मात्रा ज्यादा होती है, जो ऑक्सालेट टाइप की पथरी को बढ़ा सकता है. अगर आपको पहले से पथरी की समस्या है, तो चुकंदर से परहेज करें.

2. लो ब्लड प्रेशर वाले-

लोग चुकंदर ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है. लेकिन, जिनका बीपी पहले से ही कम रहता है, उनके लिए यह और भी खतरनाक हो सकता है. इससे चक्कर आना, थकान और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें: गेहूं, बाजरा या रागी, बच्चों के लिए सबसे हेल्दी रोटी किस आटे की होती है? डॉक्टर सलीम ने बताया, जानिए

3. डायबिटीज के मरीज-

चुकंदर में नेचुरल शुगर होती है. अगर डायबिटिक व्यक्ति इसे ज्यादा मात्रा में खाए, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. इसलिए सीमित मात्रा में ही सेवन करें.

4. एलर्जी वाले लोग-

कुछ लोगों को चुकंदर से एलर्जी हो सकती है, जिससे स्किन रैश, खुजली, सूजन या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. अगर ऐसा हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

5. आयरन ओवरलोड (हेमोक्रोमैटोसिस) वाले

लोग चुकंदर आयरन से भरपूर होता है. अगर किसी के शरीर में पहले से ही आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, तो चुकंदर खाने से यह स्थिति और बिगड़ सकती है.

चुकंदर के फायदे | Benefits of Beetroot

1. खून बढ़ाता है-

आयरन और फोलेट की वजह से एनीमिया में फायदेमंद चुकंदर में आयरन और फोलेट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स (RBCs) बनाने में मदद करते हैं. खासकर महिलाओं और बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी आम समस्या है. नियमित रूप से चुकंदर का सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है और थकान, कमजोरी जैसी समस्याएं दूर होती हैं.

ये भी पढ़ें: दुनिया के इन 4 रेस्तरां में टेबल मिलना किसी लॉटरी जीतने से कम नहीं, बुकिंग के लिए मिलती है सालों की वेटिंग

2. ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है-

नाइट्रेट्स की मौजूदगी से बीपी कम होता है चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं. यह गैस ब्लड वेसल्स को फैलाने में मदद करती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है. हाई बीपी वाले लोगों के लिए चुकंदर का जूस एक नेचुरल उपाय माना जाता है. हालांकि लो बीपी वालों को इससे परहेज करना चाहिए.

3. पाचन में मददगार-

फाइबर से कब्ज की समस्या दूर होती है चुकंदर में डाइटरी फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को सक्रिय रखता है. यह आंतों की सफाई करता है और मल त्याग को आसान बनाता है. जिन, लोगों को बार-बार कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए चुकंदर एक असरदार घरेलू उपाय हो सकता है.

Photo Credit: iStock

4. त्वचा निखारता है-

एंटीऑक्सीडेंट्स से स्किन ग्लो करती है चुकंदर में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा की कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं और उन्हें फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. इससे स्किन पर ग्लो आता है, दाग-धब्बे कम होते हैं और त्वचा जवां दिखती है. चुकंदर का जूस पीने के साथ-साथ उसका फेस पैक भी लगाया जा सकता है.

5. डिटॉक्स करता है-

लिवर को साफ करने में मदद करता है चुकंदर लिवर के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स एजेंट की तरह काम करता है. इसमें मौजूद बेटालेंस नामक तत्व लिवर को साफ करने और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. यह शरीर की सफाई प्रक्रिया को तेज करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है.

चुकंदर के नुकसान | Side Effects of Beetroot

ज्यादा मात्रा में खाने से पेट फूलना, डायरिया या पेशाब का रंग बदलना हो सकता है.

कुछ लोगों को इससे एलर्जी या ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है.

चुकंदर एक पौष्टिक और सेहतमंद सब्जी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं. अगर आप ऊपर बताए गए 5 में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो चुकंदर खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें. याद रखें, सेहतमंद रहने के लिए संतुलन और समझदारी जरूरी है.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)