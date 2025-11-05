गेहूं, बाजरा या रागी, बच्चों के लिए सबसे हेल्दी रोटी किस आटे की होती है? डॉक्टर सलीम ने बताया, जानिए

Best Flour Roti For Childrens: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ, तंदुरुस्त और तेज दिमाग वाला हो. इसके लिए वे बच्चों के खानपान पर खास ध्यान देते हैं. लेकिन, एक सवाल जो अक्सर उठता है, वह यह है कि बच्चों को रोटी किस आटे की खिलाई जाए? गेहूं, बाजरा, रागी या कुछ और? इसी सवाल का जवाब हाल ही में डॉक्टर सलीम ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में दिया. उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए सबसे हेल्दी रोटी किस आटे की होती है और क्यों. उन्होंने चार प्रमुख आटे की तुलना की और उन्हें सेहत के लिहाज से रैंक भी किया. आइए जानते हैं डॉक्टर सलीम की राय के अनुसार कौन-सा आटा बच्चों के लिए सबसे फायदेमंद है.

नंबर 4: गेहूं का आटा - एनर्जी का स्रोत, लेकिन सीमित पोषण

गेहूं का आटा भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर होते हैं, जो बच्चों को तुरंत एनर्जी देते हैं. यह आसानी से पच भी जाता है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए शुरुआती डाइट के रूप में ठीक है.

लेकिन ध्यान दें: इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की मात्रा अन्य आटे की तुलना में कम होती है. इसलिए इसे रोजाना देने से बच्चों को सभी जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते.

नंबर 3: ज्वार का आटा - फाइबर से भरपूर, पाचन के लिए बेहतर

जिन बच्चों को पाचन की समस्या होती है या जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है, उनके लिए ज्वार की रोटी एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा जयादा होती है, जो आंतों को मज़बूत बनाते हैं.

नंबर 2: बाजरे का आटा - खून की कमी और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद

बाजरे में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और फाइबर भरपूर होता है. यह बच्चों में खून की कमी (एनीमिया) को दूर करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर के ग्रोथ में मदद करता है. हालांकि, यह थोड़ा भारी होता है, इसलिए छोटे बच्चों को सीमित मात्रा में ही देना चाहिए.

नंबर 1: रागी का आटा - बच्चों के लिए सबसे हेल्दी

डॉ. सलीम के अनुसार, रागी की रोटी बच्चों के लिए सबसे हेल्दी है. इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन होता है. यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है.

प्रो टिप: स्वाद और पोषण के लिए आटे को मिक्स करें. डॉ. सलीम की सलाह है कि गेहूं और बाजरे को मिलाकर रोटी बनाएं. इससे स्वाद भी अच्छा रहेगा और पोषण भी ज्यादा मिलेगा.

हर आटे की अपनी खासियत होती है, लेकिन बच्चों की उम्र, पाचन क्षमता और पोषण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रागी सबसे बेहतर विकल्प है. साथ ही, आटे को बदल-बदल कर देना भी एक स्मार्ट तरीका है ताकि बच्चों को हर पोषक तत्व मिल सके.

