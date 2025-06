कढ़ाही में एक साथ कई व्यंजन पकाने के लिए आदमी ने लगाया गजब का जुगाड़, सोशल मीडिया पर हो रही जमकर चर्चा

इंडियन जुगाड़ के लिए जाने जाते हैं. किसी भी समस्या को सुलझाने का टैलेंट उनके पास होता है. कई हैक्स स्मार्ट और उपयोगी होते हैं, कुछ केवल मनोरंजक. ऐसा ही एक वीडियो, जिसमें एक आदमी एक साधारण कढ़ाई को विभाजित हॉट पॉट में बदल रहा है, वर्तमान में ऑनलाइन वायरल हो रहा है. यूजर अनुराग गौतम द्वारा साझा की गई एक इंस्टाग्राम क्लिप में, हम उसे अपने सामने एक गैस स्टोव के साथ फर्श पर बैठे हुए देखते हैं. इस पर एक कढ़ाई रखी है, जिसे उसने आटे का उपयोग करके विभाजित हॉट पॉट में बदल दिया है. बर्तन के अंदर एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आटा विभाजन कढ़ाई को चार भागों में विभाजित करता है, जिसका उपयोग चावल, दाल, मैगी और चाय को एक साथ पकाने के लिए किया जाता है.

इस क्लिप ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और इंस्टाग्राम पर इसे करीब 10 मिलियन बार देखा जा चुका है. एक यूजर ने कमेंट किया, "आपको आटे का इस्तेमाल करने के बजाय इसे वेल्ड करना चाहिए था. अब तेल मिल रहा है और यह मिक्स वेज बन रहा है." दूसरे ने कहा, "सस्ता हॉट पॉट." किसी ने कमेंट किया, "यह बहुत बेवकूफी भरा वीडियो है." "यह क्या बकवास है?" एक कमेंट में लिखा था. एक दर्शक ने मज़ाक में कहा, "यह तकनीक भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए."

इससे पहले, एक हॉस्टल छात्रा द्वारा देसी जुगाड़ के क्रिएटिव उपयोग को दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था - जिसमें वह सामान्य सब्जी के बजाय रोटी के साथ मैगी नूडल्स मिलाती है. क्लिप में, वह रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है, उसे मैगी में डुबोती है, और इसे "सबसे अच्छा कॉम्बो" बताती है. इस स्किल हैक ने उन लोगों के लिए एक मजेदार समाधान पेश किया जो बेस्वाद हॉस्टल के खाने से थक गए थे.

