T20 WC 2026: 'अगला कदम ICC के जवाब पर', बांग्लादेश टीम को भारत भेजने को लेकर BCB अध्यक्ष का बड़ा बयान

BCB President on Bangladesh Tour of India for T20 WC 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में राष्ट्रीय टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने को लेकर बोर्ड सहज महसूस नहीं कर रहा है. उन्होंने बताया कि इसी वजह से BCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से टूर्नामेंट के कुछ मैच भारत से बाहर कराने का औपचारिक अनुरोध किया है.

BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा

अमीनुल इस्लाम के अनुसार, यह फैसला बोर्ड के सभी निदेशकों के साथ दो बैठकों के बाद लिया गया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी चिंता को स्पष्ट करते हुए ICC को पत्र भेजा गया है. BCB अब ICC के जवाब का इंतजार कर रहा है और आगे की कार्रवाई उसी पर निर्भर करेगी.

हम BCCI से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि...

BCB अध्यक्ष ने साफ किया कि इस मुद्दे पर उनकी बातचीत सीधे BCCI से नहीं हो रही है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप एक ICC इवेंट है. उन्होंने कहा, “हम ICC से ही संपर्क में हैं और उनसे बैठक की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि अपनी चिंताएं सामने रख सकें.”

यह पूरा घटनाक्रम उस समय तेज हुआ, जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से रिलीज कर दिया गया. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस फैसले की वजह “चारों ओर हो रहे हालिया घटनाक्रम” को बताया.

शेड्यूल के अनुसार, बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में कोलकाता में तीन और मुंबई में एक मैच खेलना था. ग्रुप C में शामिल टीम का पहला मुकाबला 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज से होना था, इसके बाद इंग्लैंड, इटली और नेपाल के खिलाफ मैच तय थे.

पिछले कुछ महीनों में भारत-बांग्लादेश संबंधों में आई तल्खी के बीच यह सुरक्षा चिंता सामने आई है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखा गया है. इन राजनीतिक घटनाओं के बाद क्षेत्र में हालात को लेकर असहज हालात बनी हुई है, जिसका असर अब खेल पर भी पड़ता दिख रहा है.

(PTI इनपुट के साथ)