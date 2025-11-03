विज्ञापन
Vitamin B12 Rich fruits : 5 फल जो विटामिन बी12 की कमी को कर सकते हैं पूरा ?

आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताएंगे, जो विटमन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद करके उनसे जुड़ी अन्य बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं.

वेसे तो ज्यादातर फलों में विटामिन बी 12 कम ही पया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फल है जो शरीर में विटामिन बी12 का अच्छी तरह से अवशोषण करके उर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं.

vitamin B12 deficiency : विटीमिन बी12 शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखन के लिए बहुत जरूरी व महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं. इसकी कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे- थकान व कमजोरी. ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे जरूरी फल, जिनके सेवन से आपके शरीर को विटामिन बी12 के साथ और भी अन्य जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे, जो हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी हैं. विटामिन बी12 युक्त फलों के सेवन से कई प्रकार की बीमारियों के संक्रमण के होने का खतरा भी कम हो जाता है.

विटामिन बी12 की कमी पूरा करने के लिए 5 फल - 5 fruits to overcome vitamin B12 deficiency

1.सेब

सीधे तौर पर सेब विटामिन बी12 का स्रोत नहीं होता है पर इसमें मौजूद विटामिन, फाइबर और अन्य एंटीऑक्सीडेंट शरीर में विटामिन बी12 को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में सहयता करते हैं.

2. केला

केले में मौजूद फोलिक ऐसिड और फाइबर शरीर में विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं

3. ब्लूबेरी

प्राकृतिक रूप से ब्लूबेरी में विटामिन बी12 नहीं होता है. लेकिन फिर भी यह विटामिन बी12 का एक अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी विटामिन बी12 के अवशोषण को बढ़ावा देता है.

4. खजूर

खजूर में मौजूद आयरन और विटामिन जैसे अन्य पोषक तत्व शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं और शरीर में विटामिन बी12 की कमी को भी कम करते हैं. 

5.अनार

अनार का सेवन शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है, यह कई सारी बीमारियों से बचाव करके शरीर को उर्जा प्रदान करने में मदद करता है और शरीर में अप्रत्यक्ष तरीके से विटामिन बी12 की कमी को पूरा करता है.

प्रस्तुति- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

