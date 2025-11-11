क्या आप जानते हैं रोजाना प्याज खाने से क्या होता है?

विज्ञापन
Pyaaz Khane Ke Fayde: किचन में मौजूद प्याज को कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. कई डिश तो ऐसी हैं जिन्हें प्याज के बिना सोच भी नहीं सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोज प्याज खाने से क्या होता है अगर नहीं, तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

Onion Benefits: रोज प्याज खाने के फायदे.

Onion Eating Benefits: प्याज को कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. इसे तड़के से लेकर करी बनाने और सलाद में भी खूब खाया और पसंद किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोजाना प्याज खाने से क्या होता है. आपको बता दें कि प्याज में सोडियम, पोटैशियम, फोलेट्स, विटामिन ए, सी, और ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. इसे पाचन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे करें प्याज को डाइट में शामिल- (How To Include Onion In Diet)

प्याज को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसे आप सलाद के रूप में कच्चा खा सकते हैं. इसका जूस बनाकर पी सकते हैं. या इसका रायता बनाकर खा सकते हैं. लेकिन सर्दियों के मौसम में रायता को दिन के समय ही सेवन करें क्योंकि, दही की तासीर ठंडी होती है. प्याज से बनी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

प्याज खाने के फायदे- (Pyaaz Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

अगर आप रोजाना प्याज का सेवन करते हैं, तो इससे पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं तो पेट के लिए अच्छे माने जाते हैं.

2. बालों-

अगर आप भी अपने झड़ते बालों की वजह से परेशान हैं तो प्याज आपके काम आ सकता है. इसे आप डाइट में शामिल करने के अलावा इसके रस को बालों में लगा सकते हैं. 

3. ब्लड शुगर-

प्याज में मौजूद सल्फर यौगिक इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जिससे ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है. 

4. मोटापा-

प्याज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और वजन कम करने में मदद कर सकता है. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो इस डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

