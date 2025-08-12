ABC जूस क्या होता है और इसे पीने के 4 बड़े फायदे क्या हैं? यहां जानें

विज्ञापन
ABC Juice Benefits: ABC जूस एक पौष्टिक जूस है जो सेब, चुकंदर और गाजर को मिलाकर बनाया जाता है. यह जूस न केवल स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में भी रामबाण है. आइए जानते हैं रोजाना सुबह ABC जूस का शॉट लेने से क्या फायदे मिल सकते हैं.

ABC Juice Benefits: अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए लोग तरह-तरह की हेल्दी ड्रिंक्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं. उन्हीं में से एक हेल्दी ड्रिंक जो आजकल काफी चर्चा में बनी हुई है वो है ABC जूस. यह एक पौष्टिक जूस है जो सेब, चुकंदर और गाजर को मिलाकर बनाया जाता है. यह जूस न केवल स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में भी रामबाण है. आइए जानते हैं रोजाना सुबह ABC जूस का शॉट लेने से क्या फायदे मिल सकते हैं.

एबीसी जूस पीने के क्या फायदे हैं?

पेट: एबीसी जूस फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

इम्यूनिटी: एबीसी जूस में मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है. ऐसे में इस जूस का सेवन बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचा सकता है.

स्किन: एबीसी जूस में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को अंदर से हेल्दी रखकर स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकते हैं.

आंखों: एबीसी में विटामिन-ए पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी के लिए बेहद फायदेमंद है. इस जूस का सेवन आंखों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

